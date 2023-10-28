НУЖНА ПОМОЩЬ ⟩ Мать-одиночка из-за пожара в Вильянди осталась без одежды и крова: буду благодарна за зимние вещи и еду для детей!

«В автобусе мы увидели, как горит наш дом. Дети были в шоке, и нам было очень холодно, потому что мы не успели нормально одеться», - рассказывает Кадри, объясняя, почему ей сегодня нужна детская одежда, шапки, перчатки и даже еда. Может быть, кто-то поможет!»

В настоящее время Кадри вместе со своими четырьмя детьми находится в гостевом доме Нурмберга, который расположен в центре Вильянди, но уже сегодня вечером должна его покинуть.

«Мы можем находиться здесь только до вечера. Город предложил мне приют, но я не знаю, лучший ли это вариант. Дети и так в шоке от всего», - говорит Кадри.

По словам матери-одиночки, ее квартира находилась на первом этаже горевшего дома и осталась цела, но из-за повреждения водой она, скорее всего, не сможет вернуться туда в ближайшее время.

«Сегодня я точно не смогу вернуться туда, чтобы посмотреть, что случилось с нашими вещами. Сначала я должна найти безопасное место для ночлега с детьми, а потом посмотрим», - голос Кадри начинает дрожать.

Мать-одиночка с четырьмя маленькими детьми просит добрых людей, которые могут ей помочь, позвонить ей по телефону 53532446.