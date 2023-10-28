Вечром, 27 октября, около 19 часов на улице Тооме в Вильянди загорелся четырехэтажный жилой дом. До того, как возник пожар, местные жители услышали взрыв. Кадри, проживавшая на первом этаже многоквартирного дома, теперь просит помощи у добрых людей. «Я успела взять только пару зимних вещей своих детей и телефон. Это все, что у нас осталось, - говорит мать-одиночка. - Власти города предложили нам приют на ночь, но это не лучшее решение с четырьмя детьми. Они и так в шоке!».
НУЖНА ПОМОЩЬ ⟩ Мать-одиночка из-за пожара в Вильянди осталась без одежды и крова: буду благодарна за зимние вещи и еду для детей!
Вчерашний вечер для Кадри был таким же, как и все остальные. Она была дома с четырьмя детьми и занималась обычными делами. В какой-то момент шестилетний ребенок Кадри подбежал к ней и сказал, что, наверное, кто-то пускает фейерверки на улице.
«Я удивилась, подумала, что это сосед делает ремонт, но все равно пошла посмотреть из окна в гостиной», - вспоминает Кадри начало страшного вечера. В квартире вместе с ней находились ее четверо маленьких детей, младшему из которых всего 9 месяцев.
«Когда я подошла к окну гостиной, раздался громкий взрыв, и в доме отключилось электричество. Было такое ощущение, что где-то взорвалась бомба, - рассказывает Кадри. - Затем я заметила за окном искры, которые ребенок принял за ракеты. Я схватила телефон и зимнюю одежду малышей. Это было все, что я смогла взять из дома. Моя четырехлетняя дочь была в таком шоке, что вытащить ее из квартиры было целой задачей. Она отказывалась выходить»
У Кадри дети 3, 4, 6 лет и 9 месяцев. Вывезти маленьких напуганных детей из квартиры оказалось для матери непростой задачей.
Первоначально мать и дети были помещены в городской автобус
Кадри вместе с детьми выбежала во двор. Поскольку малыши были плохо одеты, их сначала посадили в полицейскую машину. Позже городские власти организовали для жителей горевшего дома городской автобус, где они могли в тепле дождаться информации о том, что будет дальше.
«В автобусе мы увидели, как горит наш дом. Дети были в шоке, и нам было очень холодно, потому что мы не успели нормально одеться», - рассказывает Кадри, объясняя, почему ей сегодня нужна детская одежда, шапки, перчатки и даже еда. Может быть, кто-то поможет!»
В настоящее время Кадри вместе со своими четырьмя детьми находится в гостевом доме Нурмберга, который расположен в центре Вильянди, но уже сегодня вечером должна его покинуть.
«Мы можем находиться здесь только до вечера. Город предложил мне приют, но я не знаю, лучший ли это вариант. Дети и так в шоке от всего», - говорит Кадри.
По словам матери-одиночки, ее квартира находилась на первом этаже горевшего дома и осталась цела, но из-за повреждения водой она, скорее всего, не сможет вернуться туда в ближайшее время.
«Сегодня я точно не смогу вернуться туда, чтобы посмотреть, что случилось с нашими вещами. Сначала я должна найти безопасное место для ночлега с детьми, а потом посмотрим», - голос Кадри начинает дрожать.
Мать-одиночка с четырьмя маленькими детьми просит добрых людей, которые могут ей помочь, позвонить ей по телефону 53532446.
«Я была бы очень благодарна, если бы мы могли остаться в Вильянди. Нам предложили жилье за пределами города, но мне с детьми там будет очень трудно», - добавляет она.