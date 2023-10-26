НЕ ПРОПУСТИ ⟩ Самые жуткие мероприятия, которые пройдут в Эстонии в честь Хэллоуина

Скоро 31 октября, а это значит, что праздник, который с каждым годом становится все популярнее и захватывающее - Хэллоуин - уже не за горами. Если вы ищете идеальное место, где можно отметить этот день и окунуться в атмосферу мистики, то наш список специально для вас!
Фестивали
С 27 по 31 октября в квартале Крулли пройдет масштабный фестиваль ужасов, приуроченный к Хэллоуину. В здании пыхья-таллиннского бывшего завода возводится деревня страхов Фобия (Foobia Küla), где уже завтра соберется вся нечисть города. Так, например, там будет квеструмы под названиями «Печальный конец?», «Потерянная комната», а также представлены различные декорации: «Убийство в ванной комнате», «Кровь и мясо» и другие. Важно, что дети до семи лет допускаются только под личную ответственность сопровождающего. А дети в возрасте от 7 до 14 лет - только в сопровождении взрослых.
Недавно журналист Эдгар Гергель отправился в кровавую деревню Фобия, чтобы узнать, что творится в заброшенном здании бывшего завода. Смотрите видео ЗДЕСЬ!
С 24 по 29 октября в Таллиннском зоопарке проходит тыквенная неделя, в рамках которой устраивают выставку тыкв, конкурс «Самый роскошный фонарь из тыквы» и проводят игру слов. В субботу, 28 октября, с 9:00-17:00 состоится праздник тыквы, на котором специалисты в области экологического просвещения расскажут посетителям о кормлении животных в зоопарке.
28 октября в 19:00 в Замке Глена пройдет атмосферный ежегодный Фестиваль Монстров. В программе вечера: грим для всех желающих гостей, предсказания от оракула и Voodoo рулетка. Также гости смогут насладиться чарующим сетом от DJ Jack Scratch, развлекательным представлением «Фрик дю Шик», принять участие в конкурсе «Мистер и Мисс Хэллоуин 2023» или в аукционе «Гламурные Топ-Хэты мрачного века».
Танцы до утра
27 октября в клубе D3 в 23:00 состоится Хэллоуинская вечеринка VHS (Vana Hea Sound - Старое Хорошее Звучание - прим. ред.), где можно будет насладиться музыкой легендарных исполнителей: ABBA, Майкл Джексон, Принс, Oasis, Blur, U2, Бритни Спирс, A-ha, Toto, Бон Джови.
27 октября в Cathouse Concert Hall пройдет зажигательная Halloween тусовка в стиле реггетон. В клубе всю ночь будут звучать песни Шакиры, Дэдди Янки, Джей Бальвина, Малумы, Осуны, Бэд Банни и многих других артистов. Хоть вечеринка будет костюмированной, отсутствие наряда не помешает вам оторваться по полной под латиноамериканскую музыку.
Детские мероприятия
26 и 27 октября в 12:00 по адресу Лийми, 1 будет проходить увлекательный мастер-класс для детей по изготовлению поделок на тему Хэллоуина. Дети не только познакомятся с другими участниками мастер-класса, но и узнают про историю и традиции одного из самых пугающих праздников года.
28 и 31 октября Компания «WonderPlanet» приглашает детей от пяти до девяти лет отметить вместе Хэллоуин. Мероприятие пройдет по адресу Пунане, 68. Детей ждет встреча с Малефисентой и Уэнздей, которые поведуют одну из таинственных легенд старого дома с приведениями. Маленькие гости смогут смастерить свое ручное привидение, вызвать дух хозяина мыльного пузыря. Также их будет ждать пиньята с конфетами, праздничная беспроигрышная лотерея и зажигательная дискотека.
29 октября в ресторане Old Irish в честь Хэллоуина пройдет детский праздник «Дворец развлечений» с разнообразной развлекательной программой и без ограничения по возрасту. Детей ждут викторина про Хэллоуин, тыквенные гонки, конкурс на лучший костюм, шоу мыльных пузырей и дискотека.
Мастер-классы и экскурсии
26 октября в самом центре Старого города - в ресторане TORO Winebar в 20:00 - состоится мероприятие Sip&Paint Halloween, цель которого не только отметить праздник, но и порисовать за бокалом игристого или красного вина. Собственную картину на тему Хэллоуина шаг за шагом поможет создать специально приглашенный инструктор. Единственное, о чем просят организаторы - не бояться, наличие энтузиазма и желания повеселиться.
28 и 29 октября в 16:00 по самым «привиденческим» местам Таллинна пройдет экскурсия «Город Привидений» для всей семьи. «Каждый старинный город кишмя кишит привидениями! Или, по крайней мере, легендами о них. Вот и в Таллинне немало мест со страшными историями. Красные и черные монахи, несчастные служанки, чертово дерево и доминиканские собаки... - гласит в программе. Прогулка по «привиденческим» местам обещает быть интересной: участники попробуют услышать таинственные стуки в Домском соборе, узнают, чем отпугивали в Средневековье привидений, и многое другое.
29 октября в 17:00 в Dom Мафия - необычная ролева игра. Гостей ждут не только ужасно вкусные угощения, но и жутко будоражащая кровь игра в мафию. «Господа вампиры, срочно закупайте куриц и вспоминайте вуду ритуалы, госпожи ведьмы выбирают шляпки. Шерифы отливают серебряные пули, доктора варят микстуры и антидоты. Маньяки любят всех и, ухмыляясь, точат свои топорики. Духи воспрянут из прошлого и рыжая ведьма Анна с помощью своей колдовской магии и карт Таро предскажет нам будущее, неверных превратит в жаб, а достойным подарит эликсир вечной молодости», - заинтриговывает организатор мероприятия.