НЕ ПРОПУСТИ ⟩ Самые жуткие мероприятия, которые пройдут в Эстонии в честь Хэллоуина

Фестивали

С 27 по 31 октября в квартале Крулли пройдет масштабный фестиваль ужасов, приуроченный к Хэллоуину. В здании пыхья-таллиннского бывшего завода возводится деревня страхов Фобия (Foobia Küla), где уже завтра соберется вся нечисть города. Так, например, там будет квеструмы под названиями «Печальный конец?», «Потерянная комната», а также представлены различные декорации: «Убийство в ванной комнате», «Кровь и мясо» и другие. Важно, что дети до семи лет допускаются только под личную ответственность сопровождающего. А дети в возрасте от 7 до 14 лет - только в сопровождении взрослых.

Недавно журналист Эдгар Гергель отправился в кровавую деревню Фобия, чтобы узнать, что творится в заброшенном здании бывшего завода. Смотрите видео ЗДЕСЬ!

Деревня Фобия. Фото: Taavi Sepp

С 24 по 29 октября в Таллиннском зоопарке проходит тыквенная неделя, в рамках которой устраивают выставку тыкв, конкурс «Самый роскошный фонарь из тыквы» и проводят игру слов. В субботу, 28 октября, с 9:00-17:00 состоится праздник тыквы, на котором специалисты в области экологического просвещения расскажут посетителям о кормлении животных в зоопарке.