ФОТО, ВИДЕО ⟩ В здании заброшенного завода в Пыхья-Таллинне творятся жуткие вещи: когда это закончится?

Легенда деревни Фобия:

«Добро пожаловать в деревню страхов Foobia Küla, где опасность на каждом шагу и ваши фобии становятся реальностью!

Деревня Foobia Küla всегда славилась своими жителями. Умелые рыбаки, ловкие охотники и крепкие земледельцы. Испокон веков все жили дружно и душа в душу на просторах Лахемааского национального парка. Но не всем по нраву была такая жизнь.

В одном доме росли корни зависти и злости. Там жил старик Фобби, ничего не умел делать и не мог найти с людьми общего языка. Деревенские жители сторонились его. Черная зависть захватила душу старика Фобби и он решил провести ритуал, что бы все жители деревни исчезли навсегда и он смог жить один в покое.

Для этого старик Фобби для каждого жителя смастерил куклу Вуду. Затем всех их сложил в ящик и повез в поле. У Фобби было одно страшное заклинание, которое он громко зачитал. Только вот Фобби не учел того, что его злость на людей была настолько сильной, что он сам превратился в тыкву и исчез вместе с ящиком.

Поэтому теперь Фобби появляется в Foobia Küla каждые 666 лет. Теперь это время настало! Фобби вместе с жильцами появится на нашем фестивале в Foobia Küla. Это будет очень страшное событие! Очень ужасное!» - говорится в легенде мероприятия.