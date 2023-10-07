«В последнее время в одном из зданий бывшего завода в квартале Крулли в районе Пыхья-Таллинн стали происходить странные вещи. Появляются окровавленные люди в масках, напоминающие героев фильмов ужасов, заносят внутрь какие-то гробы, кресты, что происходит, это какая-то секта? Не могут ли они быть опасны для окружающих?» - интересуются жители района.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ В здании заброшенного завода в Пыхья-Таллинне творятся жуткие вещи: когда это закончится?
Кроме того, в редакцию нашего портала недавно поступили жалобы от родителей о том, что в соцсетях стала активно мелькать реклама какой-то кровавой деревни Фобия, которая во второй половине октября откроется в квартале Крулли в Таллинне. «Мои друзья получили эту информацию, и мы были в шоке! Я даже не смогла досмотреть ознакомительное видео - настолько оно было пугающим и отвратительным», - писали читатели в редакцию.
Очевидно, что речь идет об одном и том же мероприятии и подготовке к нему. Так что же происходит сейчас в Пыхья-Таллинне, к чему стоит готовиться жителям и гостям района? И действительно ли всё на самом деле так страшно, как кажется со стороны? Давайте разбираться.
ВИДЕО: В здании заброшенного завода в Пыхья-Таллинне творятся жуткие вещи: когда это закончится?
Всё самое страшное еще впереди!
Мы выяснили, что сейчас в эстонской столице идет подготовка к первому масштабному фестивалю ужасов, приуроченному к Хэллоуину, для этого возводится жуткая деревня Фобия (Foobia Küla). Местом проведения фестиваля выбрано заброшенное здание бывшего завода в пыхья-таллиннском квартале Крулли, где с 27 по 31 октября соберется вся нечисть столицы. Гостей будут пугать живые монстры, кроме того, будут открыты жуткие квеструмы и другие комнаты с кровью, скелетами, ваннами, гробами и крестами. Это всё не реквизит для съемок фильма ужасов, это то, что ожидает тех, кто осмелится пойти на фестиваль в Foobia Küla. И если останутся силы и аппетит не пропадет - можно будет продолжить вечер в одном из баров.
Мы встретились с двумя из трех организаторов фестиваля ужасов - Светланой и Александрой - на заводе в квартале Крулли, их внешний вид нас поразил. Мы сначала даже не смогли узнать, кто есть кто, потому что грим был наложен настолько профессионально, что те люди, кто не в курсе, что сейчас происходит, могут перепугаться не на шутку. «Макияж нам сделала талантливая Мария Шахворостова», - по секрету рассказала Светлана.
В конце следующей недели организаторы планируют собрать более 50 зомби, монстров, вампиров и других героев из фильмов ужасов на этом заводе, чтобы снять страшный клип перед фестивалем. Не пугайтесь, если будете проходить или проезжать мимо.
Хэллоуин популярен и продается!
По словам Александры и Светланы, никто еще не делал ничего подобного, поэтому они решили быть первыми. Они пришли напугать, как они говорят, всю Эстонию. «Идея возникла где-то год назад. Мы подумали, что здесь нет большого, масштабного, интересного Хэллоуин-фестиваля, где люди могут прийти, испугаться, напугать кого-нибудь, избавиться от своих страхов, увидеть интересные и страшные декорации. Мне кажется, это будет очень здорово», - заявляет Светлана.
«Декорации у нас из Испании, Италии, Ирландии, из Америки. Будет очень интересно!» - говорит Александра.
В здании завода будут также живые актеры, которые будут подкрадываться к гостям и пугать их. А все декорации и комнаты будут помечены специальными знаками в виде тыкв - от одной до пяти. Чем больше тыкв - тем страшнее. Родители могут сами решить, готовы ли они отпустить детей в ту или иную комнату, или же нет.
Легенда деревни Фобия:
«Добро пожаловать в деревню страхов Foobia Küla, где опасность на каждом шагу и ваши фобии становятся реальностью!
Деревня Foobia Küla всегда славилась своими жителями. Умелые рыбаки, ловкие охотники и крепкие земледельцы. Испокон веков все жили дружно и душа в душу на просторах Лахемааского национального парка. Но не всем по нраву была такая жизнь.
В одном доме росли корни зависти и злости. Там жил старик Фобби, ничего не умел делать и не мог найти с людьми общего языка. Деревенские жители сторонились его. Черная зависть захватила душу старика Фобби и он решил провести ритуал, что бы все жители деревни исчезли навсегда и он смог жить один в покое.
Для этого старик Фобби для каждого жителя смастерил куклу Вуду. Затем всех их сложил в ящик и повез в поле. У Фобби было одно страшное заклинание, которое он громко зачитал. Только вот Фобби не учел того, что его злость на людей была настолько сильной, что он сам превратился в тыкву и исчез вместе с ящиком.
Поэтому теперь Фобби появляется в Foobia Küla каждые 666 лет. Теперь это время настало! Фобби вместе с жильцами появится на нашем фестивале в Foobia Küla. Это будет очень страшное событие! Очень ужасное!» - говорится в легенде мероприятия.
Поэтому, как вы понимаете, до 31 октября в квартале Крулли будут твориться странные вещи. Подробнее о мероприятии - здесь.
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