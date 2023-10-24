Хочешь стать суперзвездой, петь на сцене и выиграть приз в размере 1000 евро?! Если да, то запоминай! Караоке-клуб Laif (Таллинн) совместно с клубом FRIENDS (Рига) объявляет о начале юбилейного в Эстонии песенного конкурса, за который победителю дают по-настоящему достойный приз. Первый конкурс успешно прошел в 2019 году!
УЧАСТВУЙ И ТЫ! ⟩ Круто поешь в караоке и мечтаешь стать суперзвездой? В Эстонии вновь подарят 1000 евро за отличное пение
Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе сюда!
Победа в конкурсе дает вакансию вокалиста в двух популярных клубах - Таллинна и Риги! Ну и по традиции - денежный приз в размере 1000 евро!
Множество других достойных призов от спонсоров конкурса порадуют каждого финалиста! Первые отборочные туры состояться в караоке-клубе Laif 11 и 18 ноября в 18.00!
Грандиозный финал пройдет 23 ноября в 18:00 в ресторане BACIO.
В финале судить выступающих будет звездное жюри!
Всё, что нужно для участия в конкурсе - это оправить заявку на электронную почту: Laif@laif.ee или же связаться по телефону 5695 6658.
Всех желающих принять участие организаторы просят предварительно зарегистрироваться по электронной почте.
Заявки принимаются до 8 ноября.
В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе.
Возрастное ограничение - 18+!
В этом году конкурс организуется и проводится тремя увеселительными заведениями: караоке-клуб Laif , Club Friends (Рига), Bacio Restoran.
Смотрите, как конкурс прошел в 2022 году: ФОТО И ВИДЕО 〉 Нарвская Шакира покорила Таллинн и заработала голосом 1000 евро: «Пою в душе и в душе!»