УЧАСТВУЙ И ТЫ! ⟩ Круто поешь в караоке и мечтаешь стать суперзвездой? В Эстонии вновь подарят 1000 евро за отличное пение

Если ты любишь петь, общаться с людьми и не боишься сцены, значит тебе сюда!

Победа в конкурсе дает вакансию вокалиста в двух популярных клубах - Таллинна и Риги! Ну и по традиции - денежный приз в размере 1000 евро!

Множество других достойных призов от спонсоров конкурса порадуют каждого финалиста! Первые отборочные туры состояться в караоке-клубе Laif 11 и 18 ноября в 18.00!

Грандиозный финал пройдет 23 ноября в 18:00 в ресторане BACIO.

В финале судить выступающих будет звездное жюри!

Всё, что нужно для участия в конкурсе - это оправить заявку на электронную почту: Laif@laif.ee или же связаться по телефону 5695 6658.

Всех желающих принять участие организаторы просят предварительно зарегистрироваться по электронной почте.

Заявки принимаются до 8 ноября.

В письме нужно указать имя, фамилию, возраст, контактный телефон и немного рассказать о себе.

Возрастное ограничение - 18+!

В этом году конкурс организуется и проводится тремя увеселительными заведениями: караоке-клуб Laif , Club Friends (Рига), Bacio Restoran.

Фото: Промо