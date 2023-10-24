Оскандалившийся в Европе Алексей Панин сбежал в США

Недавно артист попал в громкий скандал - будучи в Эстонии, Алексей Панин устроил пьяный дебош.
И вот буквально накануне стало известно, что Алексей перебрался в Америку. Неизвестно, имеется ли скандального актера недвижимость в Штатах.
«США. Здравствуй, новый дом!» - лаконично отметил 46-летний актер в личном блоге, подчеркнув, что поначалу будет жить в Сан-Франциско, потом переберется в Лос-Анджелес.
К слову, в Испании у Панина осталась недвижимость. Что с ней будет делать артист - продаст или оставит - пока неизвестно.
Напомним, почти два месяца назад Алексей Панин находился в Таллине по делам. Там он устроил дебош - стал ломиться к соседям по отелю. В итоге нетрезвого артиста забрала полиция. Сам он позже прокомментировал произошедшее, заверив, что ничего страшного не произошло.
«Ребятки, не успел проснуться, а в прессе куча информации - полиция, депортация… Все вранье, абсолютная неправда! Мне звонят журналисты из Израиля, Америки… Был маленький инцидент с полицией, даже дела уголовного нет. Проблема не стоит выеденного яйца. Очень смешно, потому что столько людей, журналистов позвонили. Даже не знаю, что отвечать», - рассказывал Алексей.