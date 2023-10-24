Оскандалившийся в Европе Алексей Панин сбежал в США

И вот буквально накануне стало известно, что Алексей перебрался в Америку. Неизвестно, имеется ли скандального актера недвижимость в Штатах.

«США. Здравствуй, новый дом!» - лаконично отметил 46-летний актер в личном блоге, подчеркнув, что поначалу будет жить в Сан-Франциско, потом переберется в Лос-Анджелес.

К слову, в Испании у Панина осталась недвижимость. Что с ней будет делать артист - продаст или оставит - пока неизвестно.

Напомним, почти два месяца назад Алексей Панин находился в Таллине по делам. Там он устроил дебош - стал ломиться к соседям по отелю. В итоге нетрезвого артиста забрала полиция. Сам он позже прокомментировал произошедшее, заверив, что ничего страшного не произошло.