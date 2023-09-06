ВИДЕО ⟩ После пьяного дебоша Алексей Панин вышел на связь: «Ну немножко накосячил, но Россия не дождется меня в тюрьме»

Час назад на своей странице в Instagram актер выставил пост, в котором уверил своих поклонников, что с ним все хорошо и «проблема не стоит выеденного яйца».

«Ребятки, не успел проснуться, уже куча информации в прессе: полиция, депортация. Ребят, все вранье, абсолютно неправда. Я пытаюсь даже улыбаться, но я только глаза открыл. Мне позвонило уже 58 каналов со всего мира: из Израиля, из Америки. Никакой депортации, был маленький инцидент, связанный с полицией. Даже нет никакого дела уголовного, просто это было, ну, как в России: поругались из-за билетика в трамвае. Типа того. Пытаюсь глаза открыть, и мне посыпалось, посыпалось, посыпалось. Проблема не стоит выеденного яйца. Грубо говоря, проехал бесплатно в трамвае без билета - и вся проблема (смеется). Ну очень смешно. Столько людей позвонило, столько журналистов позвонило - даже не знаю, что отвечать», - рассказывает Панин.

В сторис скандальный артист попросил своих подписчиков включить песню Владислава Медяника, чтобы понять, что же происходит с душой Панина.

«Все, что писали про меня в прессе: скандал какой-то, еще что-то, все абсолютное вранье. Ну немножко накосячил, чуть-чуть. Нет, все неправда, никакой депортации нет. Россия не дождется меня в тюрьме», - заявил актер.

Напомним, что вчера, 5 сентября, в Таллинне был задержан приехавший в Эстонию Алексей Панин. Бывший актер неадекватно вел себя в двух разных отелях нашей столицы. Подробнее ЗДЕСЬ!