ДЕБОШ В ТАЛЛИННЕ ⟩ Куда полиция увезла Алексея Панина в наручниках? (ВИДЕО)

Сегодня в Сети распространилась информация о том, что в Таллинне под утро был задержан приехавший в Эстонию бывший скандальный актер из России Алексей Панин. По словам звонившего к нам в редакцию человека, актер неадекватно вел себя в двух разных отелях нашей столицы.

«Видео не мое, оно было изначально у троих людей, которым было запрещено его распространять», - заявил звонивший.

Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила Elu24, что полиция взяла мужчину под стражу: «Причиной стало то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он испортил имущество, принадлежащее еще одному учреждению».

В полиции также сообщили порталу Limon.ee, что это был не единственный эпизод с участием скандального актера: «Полиция не арестовывала Алексея Панина и не доставляла его ни в отделение полиции, ни в вытрезвитель. Он был доставлен по месту временного проживания. О причинах следует спросить у него самого».

Совсем недавно мы писали о том, что у Алексея Панина случился припадок на границе в Нарве. Артист приехал в Эстонию на фестиваль. А так как Нарва, напомним, граничит с российским Ивангородом, Алексей не удержался от соблазна и рванул к пропускному пункту. Когда Панин оказался у забора, разделяющего страны, у него начался припадок.

Артист кидался на ограждение и вставал на колени у ворот. Знаменитости явно было очень весело. Довольна была и спутница артиста, которая записывала клоунаду на камеру мобильного.

В конце концов пограничники заметили паясничающего Панина. Увидев военнослужащих, артист поспешил убраться подальше от ворот. Алексей и его боевая подруга отправились «пить водку».