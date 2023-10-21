МНОГО ЛЮДЕЙ, МНОГО СЛЕЗ ⟩ Культуриста Марека Кальмуса проводили в последний путь

В субботу, 21 октября, в Эльва прошли похороны культуриста Марека Кальмуса. Родственники, друзья и знакомые Марека собрались на кладбище, чтобы попрощаться с ним. Слезы наворачивались на глаза даже у самых сильных мужчин.
Марек Кальмус скончался в ночь на субботу, 14 октября, в возрасте 52 лет. Культурист и персональный тренер долго боролся с раком.
Марек Кальмус неоднократно становился чемпионом Эстонии по бодибилдингу, а также успешно выступал на международной арене. В последние годы он работал в основном консультантом по питанию и тренером.
Марек хотел, чтобы в последний путь его провожали только самые близкие люди. «Мы разрешили друзьям и поклонникам находиться на улице, потому что в часовне места мало. К тому же, мы очень стараемся выполнить его желание», - сказала сестра Марека Инна-Инга Калмус.
В 12 часов в часовне кладбища на улице Вайксе в Эльва собралось множество людей, пришедших попрощаться с хорошим спортсменом. В часовне играла спокойная музыка, возле гроба было возложено множество цветов и венков, фонари на стенах также были украшены цветами. Приятный запах наполнил помещение.
«Он был сильным, доблестно сражался и до последнего момента верил, что выйдет победителем. Никогда не сдаваться, никогда не останавливаться - был его девиз. Но он все же был человеком и в конце концов устал от длительных испытаний», - сказала семья культуриста.
В июне частному тренеру и бывшему культуристу Мареку Кальмусу был поставлен неожиданный диагноз - рак. У Кальмуса была диагностирована злокачественная опухоль печени четвертой стадии. «Дорогостоящих лекарств, на которые я собирал деньги от добрых людей, осталось на шесть недель», - тогда признался Кальмус.
«Рак в основном находится в стадии ремиссии, опухоль печени отступает. Кроме того, область печени больше не болит и не жжет, но врач посоветовал не слишком радоваться текущему положению дел. Организм истощен и еще слишком слаб для самовосстановления. Поэтому, по его мнению, лечение нужно обязательно повторить или, по крайней мере, продлить его, насколько это возможно», - говорил тогда Кальмус.
С помощью добрых людей Марек Кальмус собрал деньги на алтернативное лечение рака, когда врачи не давали ему никакой надежды. Лечение было дорогостоящим, но благодаря пожертвованиям Мареку Кальмусу удалось быстро собрать деньги на первый курс лечения.