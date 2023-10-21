МНОГО ЛЮДЕЙ, МНОГО СЛЕЗ ⟩ Культуриста Марека Кальмуса проводили в последний путь

Марек Кальмус скончался в ночь на субботу, 14 октября, в возрасте 52 лет. Культурист и персональный тренер долго боролся с раком.

Марек Кальмус неоднократно становился чемпионом Эстонии по бодибилдингу, а также успешно выступал на международной арене. В последние годы он работал в основном консультантом по питанию и тренером.

Марек хотел, чтобы в последний путь его провожали только самые близкие люди. «Мы разрешили друзьям и поклонникам находиться на улице, потому что в часовне места мало. К тому же, мы очень стараемся выполнить его желание», - сказала сестра Марека Инна-Инга Калмус.

Марек Кальмус. Фото: Lauri Kulpsoo

В 12 часов в часовне кладбища на улице Вайксе в Эльва собралось множество людей, пришедших попрощаться с хорошим спортсменом. В часовне играла спокойная музыка, возле гроба было возложено множество цветов и венков, фонари на стенах также были украшены цветами. Приятный запах наполнил помещение.

«Он был сильным, доблестно сражался и до последнего момента верил, что выйдет победителем. Никогда не сдаваться, никогда не останавливаться - был его девиз. Но он все же был человеком и в конце концов устал от длительных испытаний», - сказала семья культуриста.

В июне частному тренеру и бывшему культуристу Мареку Кальмусу был поставлен неожиданный диагноз - рак. У Кальмуса была диагностирована злокачественная опухоль печени четвертой стадии. «Дорогостоящих лекарств, на которые я собирал деньги от добрых людей, осталось на шесть недель», - тогда признался Кальмус.

«Рак в основном находится в стадии ремиссии, опухоль печени отступает. Кроме того, область печени больше не болит и не жжет, но врач посоветовал не слишком радоваться текущему положению дел. Организм истощен и еще слишком слаб для самовосстановления. Поэтому, по его мнению, лечение нужно обязательно повторить или, по крайней мере, продлить его, насколько это возможно», - говорил тогда Кальмус.