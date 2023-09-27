«Рак в основном находится в стадии ремиссии, опухоль печени отступает. Кроме того, область печени больше не болит и не жжет, но врач посоветовал не слишком радоваться текущему положению дел», - откровенно рассказывает о борьбе с раком Марек Кальмус, эстонский культурист, которому в июне был поставлен неожиданный диагноз - рак. У Кальмуса была диагностирована злокачественная опухоль печени четвертой стадии.
РАК ОТСТУПАЕТ? ⟩ Эстонский культурист отважно сражается с коварной болезнью, но лекарства заканчиваются
«Я страдаю от тяжелой болезни, которая оставила от меня лишь бледную тень», - сказал Марек Кальмус, культурист, пожизненно дисквалифицированный за применение допинга.
По его словам, речь идет о жизни и смерти, и он срочно обратился к народу с просьбой о пожертвованиях на дорогостоящий курс лечения. «Да, я знаю - кто приписывает это стероидам, кто приписывает это чему угодно, но в данном случае для меня это вопрос жизни и смерти», - шокировал читателей мужчина.
«Натуральное средство, которое я сейчас использую, получил от ученика покойной целительницы Кайки Лайне», - рассказывает культурист. Кальмус пришел к выводу, что химиотерапия приведут его организм к необратимым последствиям, и опасается, что после этого не выживет. «Но каждый человек сам решает, как он хочет лечиться».
У Кальмуса четвертая стадия злокачественной опухоли печени. «Дорогостоящих лекарств, на которые я собирал деньги от добрых людей, осталось на шесть недель», - сказал он. Марек также сообщил в воскресенье, что медицинская страховка не будет покрывать необходимое ему лекарство.
Кроме того, упомянутое лекарство не продается и не признается в Европе. Один курс лечения стоит 6 000 евро.
Кальмус поделился на своей странице в социальной сети, что беседа с врачами пока проходит очень успешно. «Рак в основном находится в стадии ремиссии, опухоль печени отступает. Кроме того, область печени больше не болит и не жжет, но врач посоветовал не слишком радоваться текущему положению дел», - говорит Кальмус, добавляя, что организм истощен и еще слишком слаб для самовосстановления. Поэтому, по его мнению, необходимо повторить лечение или, по крайней мере, продлить его, насколько это возможно.
Кальмус сейчас нуждается в любой помощи со стороны тех, кто хочет и может помочь ему на этом нелегком пути.
Пожертвования для Марека Кальмуса можно сделать на счет:
Aili Kalmus
EE302200221053957992
Пояснение: Marek Kalmuse ravitoetus