Клопы атакуют Европу: какие страны стали жертвами и как уберечься от кусающих паразитов

Великобритания

Британия также переживает нашествие постельных клопов, с которыми не справляются местные жители. Об этой проблеме сообщили в Уилтшире и Суиндоне, а также в Лутоне, Бедфордшире, Манчестере, Лондоне и ряде других территорий, передает Daily Mail.

По данным издания, жители Уилтшира выбрасывают матрасы, диваны и кровати после обнаружения клопов. В одном из кафе в графстве Сомерсет насекомые сильно искусали ребенка. Клопов заметили даже в лондонском метро.

Местные жалуются, что одноразовая дезинсекция не помогает, и считают, что страна могла заразиться клопами от Франции, где ранее заявляли о нашествии этих насекомых.

The Guardian добавляет, что в Лондоне решили обучать собак обнаруживать клопов. Методика обучения та же, как при обучении собак-искателей наркотиков, взрывчатых веществ и тайников денег.

По словам кинологов, чтобы научить собаку вынюхивать клопов, нужно от года до 18 месяцев.

Греция

Как сообщает Greek City Times, крыло отеля в Афинах закрыли из-за постельных клопов.

Вспоминая эпидемию постельных клопов во Франции, президент организации пищевых и туристических работников Гиоргос Хоцоглу сказал: «Очевидно, что некоторые из наших гостей, преимущественно из Франции, перенесли насекомых, и, к сожалению, они тоже остались в гостинице».