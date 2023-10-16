ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Клопы за ночь изуродовали мое лицо: как я впервые проснулся в съемной квартире в Ласнамяэ

Итак, заселился. Уже с первого дня запах в апартаментах мне показался странным, я подумал, может, просто спертый воздух, ведь в квартире давно никто не жил. Проветривал постоянно, покупал освежители воздуха, ничего не помогало. Но я как-то первую неделю не придавал этому значения. За это время уже успел купить кофейную машину и микроволновку. Через неделю начали появляться прыщи на ногах. Я подумал, что надо было новое белье постирать перед тем, как использовать.

С каждым днем ситуация становилась всё хуже. Когда я спал, в пик активности клопов (он, по разным источникам, с двух до трех часов ночи) чесалось всё тело. Поскольку никогда раньше я ни с чем подобным не сталкивался, я не понимал, что происходит. Еще через пару дней начались головные боли, я пошел к врачу, сделали анализы, дали больничный, но точная причина головных болей была не установлена. А я продолжал жить и спать, как позже выяснится, вместе с клопами.

Клопы, снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock