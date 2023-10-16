Новость о завезенных из Франции в Эстонию клопах взорвала Сеть, и руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель вспомнил, как впервые столкнулся с ними в съемной квартире в столичном районе Ласнамяэ. Они буквально за ночь изуродовали всё лицо.
ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Клопы за ночь изуродовали мое лицо: как я впервые проснулся в съемной квартире в Ласнамяэ
Как же я ждал тогда этого момента! Наверное, каждый из вас вспомнит, каким сладким поначалу казался переезд от родителей в самостоятельную жизнь. Эмоции захлестывают, считаю дни до того, как хозяйка доделает ремонт и передаст ключи. Конец 2015 года, поздняя осень, такое уже предновогоднее настроение, планы на встречу 2016 года просто грандиозные. Мысли только о том, как к Новому году обустроюсь и созову друзей в свое новое, хоть и временное гнездышко. И вот наступает тот день X, когда квартира готова к сдаче, все документы оформлены, хозяйка отдает ключи и радостно говорит: «Мы тогда сегодня тут еще всё соберем, помоем пол, и завтра смело въезжайте, как и договаривались!» Апартаменты были в Ласнамяэ на улице Кивила.
Я на радостях несусь в родительский дом, впереди меня ждет бессонная ночь, так как уже завтра я начну самостоятельную жизнь! Нужно всё собрать. Поскольку вещей так много, а рук так мало, беру только самое важное. На всякий случай перевожу только половину вещей, ведь ситуации могут быть разными... Естественно, буквально ворую у мамы постельное белье, еще помню, как она сказала, что оно новое, еще в упаковке, и дорогое. Но я договорился, решил, что возьму на первую неделю-две, а потом куплю свое, постираю мамино, и верну в целости и сохранности. Но кто же знал, что у клопов в съемных апартаментах будут свои планы?!
Итак, заселился. Уже с первого дня запах в апартаментах мне показался странным, я подумал, может, просто спертый воздух, ведь в квартире давно никто не жил. Проветривал постоянно, покупал освежители воздуха, ничего не помогало. Но я как-то первую неделю не придавал этому значения. За это время уже успел купить кофейную машину и микроволновку. Через неделю начали появляться прыщи на ногах. Я подумал, что надо было новое белье постирать перед тем, как использовать.
С каждым днем ситуация становилась всё хуже. Когда я спал, в пик активности клопов (он, по разным источникам, с двух до трех часов ночи) чесалось всё тело. Поскольку никогда раньше я ни с чем подобным не сталкивался, я не понимал, что происходит. Еще через пару дней начались головные боли, я пошел к врачу, сделали анализы, дали больничный, но точная причина головных болей была не установлена. А я продолжал жить и спать, как позже выяснится, вместе с клопами.
День, когда я проснулся с изуродованным от укусов клопов лицом, я запомнил навсегда. Всё лицо в огромных красных пятнах, особенно лоб - там прямо огромные пятна в один ряд, как будто кто-то прогуливался по моему лбу и делал периодические перерывы на обед или ужин. Я был в ужасе, не знал, что делать. Время 8 утра, через час интервью со звездой, а я выгляжу, мягко говоря, как урод. В тот момент мне больше всего на свете хотелось найти у себя дома пудру, чтобы хоть как-то привести себя в чувство. Видеоинтервью в итоге сделал, и пошел на работу. Коллеги по работе сказали: «Так у тебя дома клопы! Это очевидно! Иди ищи и скорее съезжай, потому что их так легко не вывести».
Я не мог дождаться окончания рабочего дня, потому что хотелось найти этих гадов на постельном белье или в диване. Потратил несколько часов, но таки нашел! Дорогое мамино постельное белье пошло в итоге в помойку, не стал рисковать. А с апартаментов съехал в тот же день. И больше никогда не возвращался.
Всем рекомендую при заезде в квартиру сразу же обращать внимание на запахи, если здесь травили клопов, то вы это почувствуете, особенно, если запах не пропадет через день-два. Голова будет становиться тяжелой. И второй важный сигнал - ночью будет чесаться тело. Эти два пункта - верный признак того, что пора поговорить с хозяином квартиры.