«Он доблестно сражался и до последнего верил, что выйдет победителем»​​. Семья вспоминает скончавшегося культуриста

«Наш дорогой Марек ушел из жизни в эту ветреную ночь», - сообщает семья Кальмус в Facebook о том, что культурист и персональный тренер Марек Кальмус умер в ночь на субботу.

«Он был сильным, доблестно сражался и до последнего момента верил, что выйдет победителем. Но он все же был человеком и в конце концов устал от длительных испытаний», - объясняет семья.

«"Никогда не сдаваться, никогда не останавливаться", - вот по какому принципу Марек прожил свою жизнь. Именно это он посоветовал бы всем делать и сегодня. Спасибо всем, кто был с ним и с нами в мыслях и пожеланиях», - отмечает она.

В сентябре мы писали о том, что в июне частному тренеру и бывшему культуристу Мареку Кальмусу был поставлен неожиданный диагноз - рак. У Кальмуса была диагностирована злокачественная опухоль печени четвертой стадии. «Дорогостоящих лекарств, на которые я собирал деньги от добрых людей, осталось на шесть недель», - признался Кальмус.

«Рак в основном находится в стадии ремиссии, опухоль печени отступает. Кроме того, область печени больше не болит и не жжет, но врач посоветовал не слишком радоваться текущему положению дел. Организм истощен и еще слишком слаб для самовосстановления. Поэтому, по его мнению, лечение нужно обязательно повторить или, по крайней мере, продлить его, насколько это возможно», - говорил тогда Кальмус.