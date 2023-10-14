«Наш дорогой Марек скончался в эту ветреную ночь», - сообщает семья спортсмена в социальной сети о том, что культурист и персональный тренер Марек Кальмус ушёл из жизни в ночь на субботу. Об этом пишет Elu24.
«Он доблестно сражался и до последнего верил, что выйдет победителем». Семья вспоминает скончавшегося культуриста
«Наш дорогой Марек ушел из жизни в эту ветреную ночь», - сообщает семья Кальмус в Facebook о том, что культурист и персональный тренер Марек Кальмус умер в ночь на субботу.
«Он был сильным, доблестно сражался и до последнего момента верил, что выйдет победителем. Но он все же был человеком и в конце концов устал от длительных испытаний», - объясняет семья.
«"Никогда не сдаваться, никогда не останавливаться", - вот по какому принципу Марек прожил свою жизнь. Именно это он посоветовал бы всем делать и сегодня. Спасибо всем, кто был с ним и с нами в мыслях и пожеланиях», - отмечает она.
В сентябре мы писали о том, что в июне частному тренеру и бывшему культуристу Мареку Кальмусу был поставлен неожиданный диагноз - рак. У Кальмуса была диагностирована злокачественная опухоль печени четвертой стадии. «Дорогостоящих лекарств, на которые я собирал деньги от добрых людей, осталось на шесть недель», - признался Кальмус.
«Рак в основном находится в стадии ремиссии, опухоль печени отступает. Кроме того, область печени больше не болит и не жжет, но врач посоветовал не слишком радоваться текущему положению дел. Организм истощен и еще слишком слаб для самовосстановления. Поэтому, по его мнению, лечение нужно обязательно повторить или, по крайней мере, продлить его, насколько это возможно», - говорил тогда Кальмус.
С помощью добрых людей Марек Кальмус собрал деньги на алтернативное лечение рака, когда врачи не давали ему никакой надежды. Лечение было дорогостоящим, но благодаря пожертвованиям Мареку Кальмусу удалось быстро собрать деньги на первый курс лечения.