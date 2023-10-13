Таллиннка поделилась ярким воспоминанием юношества: слушали его песни везде, и вот он перед нами

Ира написала, что когда смотрела шоу на нашем портале, с чувством теплой ностальгии вспоминала свои юношеские годы, поэтому решила рассказать забавную историю ее неожиданной встречи с ее кумиром того времени - рэпером St1m.

Она рассказала, что это был конец 00-х, она с подругами очень любила популярные тогда песни Никиты Легостева (настоящее имя рэпера - прим.ред.), такие как: «Я - рэп», «Это качает», «Милая» и «Рэп на русском».

«Мы слушали эти песни везде: дома, в парке, где любили сидеть на скамейке и говорить о девичьем, и даже в автобусе», - признается она.

Они с подругами знали, что одноклассник одной из них - брат возлюбленной (нынешней жены Екатерины) Никиты.

«Было лето, пора школьных выпускных. Мы пошли на выпускной подруги, в чьем классе учился тот мальчик. Народу было очень много, поэтому нам с другой подругой пришлось наблюдать за происходящим из коридора. В какой-то момент она дернула меня за руку и тихо сказала: "Смотри!" - в сторону школьного актового зала направлялся он - кумир девочек-подростков St1m», - рассказывает она.

«Мы были в восторге - тот, чьи песни мы слушаем взахлеб, перед нами, но виду не подали, чтобы не смущать артиста», - пишет Ира. Она рассказывает, что они с подругой то и дело поглядывали на кумира, потому что это была первая в их жизни встреча со звездой.

Таллиннка также поведала, что когда посмотрела выпуск шоу, написала той самой подруге, с которой они стояли в коридоре, и они начали вспоминать беззаботное лето, обсуждать любимые на тот момент песни артиста и задавать друг другу вопрос: «Твой муж не подумает, что его жена сошла с ума?»

Limon Live: St1m Фото: Taavi Sepp