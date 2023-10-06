Год назад в октябре успешно стартовало главное интернет-шоу в Эстонии - Limon LIVE, героем первого выпуска стал известный музыкант, рэпер, автор песен - St1m. Мы решили не изменять своим традициям, и спустя 12 месяцев пригласили артиста снова к нам в студию, чтобы поговорить о серьезных переменах в его творчестве и о грядущем концерте в Таллинне, который запланирован на 14 октября в клубе Prive.
Limon LIVE ⟩ Рэпер St1m поразил откровениями: на каком языке он общается с официантами в Эстонии?
Недавно St1m удивил поклонников не только новой манерой исполнения песен, но и сменой имиджа. Выход трека «Не спрашивал» певец анонсировал фотографией, на которой он в солидной черной рубашке и брюках, как будто из школьного альбома. Мы не могли не спросить артиста, откуда он взял черную рубашку и что вообще с ним случилось, что он решился на такие кардинальные перемены.
В черной рубашке и кедах пришел на свадьбу
Как долго он искал рубашку для вышеупомянутой фотографии? «Это было так тяжело, потому что сингл, вроде как, солидный, эстрадный. А у меня в гардеробе практически нет такой одежды, пришлось всё перерыть, нашел какую-то старую, которую на чью-то свадьбу надевал. Она пригодилась. К кому-то в гости пришел в рубашке и в кедах», - рассказывает St1m.
Ведущая программы Светлана Карабут заметила, что два последних творения от St1m лирические и сентиментальные, и поинтересовалась, что происходит. Артист ответил: «Ничего не происходит! Мне кажется, что настоящий артист, независимо о того, что происходит в его жизни, может интерпретировать творческие эмоции в песне. Не обязательно грустить для того, чтобы написать грустную песню. Сколько грустных песен написали жизнерадостные музыканты, и наоборот».
Эдгар Гергель спросил: «Можно ли сказать, что эти песни - "Медляк" и "Не спрашивал" - описывают тебя настоящего? Более реального?»
St1m: «Нет, конечно, нет! Мои настоящие песни, когда пишу что-то злободневное о себе или об окружающем мере, а такие эфемерические песни о любви, по крайне мере, о такой грустной, сентиментальной любви - это выдумка автора. Я люблю, конечно же, петь. И очень долго хотел записать что-то такое, у меня были до этого робкие попытки петь, но это не идет в сравнение с "Медляком" и "Не спрашивал". Тут я уже позанимался вокалом, сам изучал сольфеджио. Когда на студию иду, понимаю, что мне не хватает каких-то музыкальных навыков. Начал изучать сольфеджио, строить терции, и так вот пришел к тому, что записал эти две песни».
Артисту уже и ранее говорили, что в новой песне «Не спрашивал» трудно узнать его голос. «Те, кто бывали со мной в караоке, знают, что это я!» - заявил он.
«Только, рюмка водки на столе!»
С этого момента, как говорится, пожалуйста, поподробнее. Мы решили узнать, какие песни St1m поет в караоке и почему сам любит туда ходить.
«Классические всякие - караочные. Лепса - "Рюмка водки на столе", "Люблю тебя до слез", Бумбокс... Я же не певец, я больше рэпер. Я тоже вообще не приемлю профессиональных певцов, которые приходят в караоке и начинают. Люди пришли отдохнуть, повеселиться, а ты тут начинаешь!» - говорит St1m.
Без слушателя артист никто!
St1m спустя год даст сольный концерт в Таллинне, он пройдет 14 октября в клубе Prive, и для него это радость вдвойне. «Я всегда люблю выступать в Таллинне, все-таки, дома. Не надо никуда ехать, я не очень люблю гастроли из-за переездов, перелетов, не люблю отлучаться надолго из дома. А тут сел на такси приехал, выступил, и обратно домой спать. Что касается концерта, это будет новая программа. У меня любой концерт строится на некой импровизации, потому что у меня записано 60 альбомов, я выбираю на ходу. Здесь, естественно, я представлю и "Медляк", и "Не спрашивал", и, скорее всего, новую песню, которая еще не вышла, и выйдет в конце октября. Мы затестируем ее в Таллинне на концерте. Это будет совсем другое!» - говорит St1m.
Особых спецэффектов на концерте не планируется. «Я же не Филипп Киркоров, переодеваться, с перьями плясать, наверное, - нет. Будет просто хорошая, добротная, живая концертная программа, общение с публикой. После концерта я всегда спускаюсь в зал. Не иду в гримерку, не убегаю, как другие артисты. Фотографируюсь со всеми, общаюсь, отвечаю на вопросы», - поведал St1m, который может около полутора часов общаться с фанатами после концерта.
Он считает, что важно это делать, потому что без слушателя артист никто. «Артисты, которые только приходят, отрабатывают и убегают сразу, кажутся странными...» - заявляет St1m.
У него адекватная публика, чему он очень рад, не надоедают и выпить с ними не приглашают.
St1m = NЮ?
Ведущий Эдгар Гергель поинтересовался у артиста, не вдохновил ли его на исполнение нового трека «Не спрашивал» какой-то другой артист? Кстати, слушайте сами эту песню, никого не напоминает?
«Нет, мне сказали об этом. Узнал как раз, когда был в эфире на "Народном Радио" с утра. Ведущие заявили, что все говорят, что на NЮ очень похоже. Я когда ее выпустил, мне говорят, похоже на NЮ. Думаю, зайду, послушаю, 50 миллионов просмотров, круто. Что-то есть, и мотив есть там в припеве. Это не какое-то специальное заимствование», - рассказал St1m.
А что касается его «Медляка», St1m пошутил, что он мог бы звучать где-то в шашлычках. «Это некий эксперимент, эта песня, когда ее выпускали, это пробный мостик к тому, что будет происходить дальше. Мы его прошли и идем дальше».
По мнению артиста, сейчас всё изменилось в лучшую сторону, для записи трека не нужно ехать в «столицу движняка»,
Как с эстонским?
Светлана Карабут поинтересовалась, как у артиста сейчас обстоят дела с эстонским, и на каком языке он общается в барах и ресторанах, особенно там, где не говорят по-русски. Ответ удивил!
«Нет, к сожалению, я не знаю эстонский, только базовые вещи понимаю. Мне тяжело заставить себя что-то учить. Понимаю, что мне нужно бы изучить сольфеджио, но вместо того, чтобы идти заниматься этим где-то с кем-то, я начинаю его изучать сам», - говорит St1m.
«Английский и немецкий спасают!» - заявляет наш герой.
Также он рассказывает о том, в какой школе учится сын, и ходит ли на родительские собрания.
Смотрите свежий выпуск Limon LIVE со St1m вверху новости, а яркую галерею со съемок - ниже!