Limon LIVE ⟩ Рэпер St1m поразил откровениями: на каком языке он общается с официантами в Эстонии?

Без слушателя артист никто!

St1m спустя год даст сольный концерт в Таллинне, он пройдет 14 октября в клубе Prive, и для него это радость вдвойне. «Я всегда люблю выступать в Таллинне, все-таки, дома. Не надо никуда ехать, я не очень люблю гастроли из-за переездов, перелетов, не люблю отлучаться надолго из дома. А тут сел на такси приехал, выступил, и обратно домой спать. Что касается концерта, это будет новая программа. У меня любой концерт строится на некой импровизации, потому что у меня записано 60 альбомов, я выбираю на ходу. Здесь, естественно, я представлю и "Медляк", и "Не спрашивал", и, скорее всего, новую песню, которая еще не вышла, и выйдет в конце октября. Мы затестируем ее в Таллинне на концерте. Это будет совсем другое!» - говорит St1m.