Умы людей захватила новая тенденция искусственного интеллекта: приложение для редактирования фотографий Epik создает из вашей фотографии образ американского студента 90-х годов. Это уже опробовали некоторые эстонские звезды. Смотрите результаты!
ОЧЕРЕДНОЕ СУМАСШЕСТВИЕ ⟩ От Юри Ратаса до Алики Миловой: как выглядели бы эстонские знаменитости, будучи студентами американских колледжей
Любимые ведущие программы Õhtu! Пирет Лаос, Юри Бучаков и Роберт Роол выглядели бы следующим образом:
А вот так выглядел бы юный эстонский жерналист Пеэтер Выса, если бы он пошел в школу по другую сторону океана:
А вот актриса и блогер Ханна Мартинсон спрашивает у своих подписчиков, какой кадр является самым удачным? «Выбираю между 1-м и 7-м», - говорит она.
Блогер Сидни Томсон тоже не хотел упускать модные фотографии.
«Давайте вернемся в 90-е», - публикует фотографии певица и актриса Desiree Mumm.
«Какая вам больше всего нравится?» - спрашивает звезда Onlyfans Сандра Роосме.
Музыканты Алика Милова и villemdrillem выглядели бы так:
Ведущая Кейли Сюкияйнен выглядела бы следующим образом:
Юри Ратас также представил себя горячим студентом в США 90-х, и поклонники растаяли. «Юри, тебе даже не нужно стараться, чтобы быть сексуальным и модным», - пишет один из поклонников под постом в Instagram.
Ведущая Катрин Луст выглядела бы так:
Летом весь мир свела с ума Барби-мания, когда искусственный интеллект превратил всех в героев фильма о Барби.