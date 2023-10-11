ОЧЕРЕДНОЕ СУМАСШЕСТВИЕ ⟩ От Юри Ратаса до Алики Миловой: как выглядели бы эстонские знаменитости, будучи студентами американских колледжей

Любимые ведущие программы Õhtu! Пирет Лаос, Юри Бучаков и Роберт Роол выглядели бы следующим образом:

А вот так выглядел бы юный эстонский жерналист Пеэтер Выса, если бы он пошел в школу по другую сторону океана:

А вот актриса и блогер Ханна Мартинсон спрашивает у своих подписчиков, какой кадр является самым удачным? «Выбираю между 1-м и 7-м», - говорит она.

Блогер Сидни Томсон тоже не хотел упускать модные фотографии.

«Давайте вернемся в 90-е», - публикует фотографии певица и актриса Desiree Mumm.

«Какая вам больше всего нравится?» - спрашивает звезда Onlyfans Сандра Роосме.

Музыканты Алика Милова и villemdrillem выглядели бы так:

Ведущая Кейли Сюкияйнен выглядела бы следующим образом:

Юри Ратас также представил себя горячим студентом в США 90-х, и поклонники растаяли. «Юри, тебе даже не нужно стараться, чтобы быть сексуальным и модным», - пишет один из поклонников под постом в Instagram.

Ведущая Катрин Луст выглядела бы так: