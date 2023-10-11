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ОЧЕРЕДНОЕ СУМАСШЕСТВИЕ ⟩ От Юри Ратаса до Алики Миловой: как выглядели бы эстонские знаменитости, будучи студентами американских колледжей

Limon.ee
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Так выглядел бы Юри Ратас в роли американского студента.
Так выглядел бы Юри Ратас в роли американского студента. Фото: Kuvatõmmis Instagramist / Jüri Ratas

Умы людей захватила новая тенденция искусственного интеллекта: приложение для редактирования фотографий Epik создает из вашей фотографии образ американского студента 90-х годов. Это уже опробовали некоторые эстонские звезды. Смотрите результаты!

Любимые ведущие программы Õhtu! Пирет Лаос, Юри Бучаков и Роберт Роол выглядели бы следующим образом:

А вот так выглядел бы юный эстонский жерналист Пеэтер Выса, если бы он пошел в школу по другую сторону океана:

А вот актриса и блогер Ханна Мартинсон спрашивает у своих подписчиков, какой кадр является самым удачным? «Выбираю между 1-м и 7-м», - говорит она.

Блогер Сидни Томсон тоже не хотел упускать модные фотографии.

«Давайте вернемся в 90-е», - публикует фотографии певица и актриса Desiree Mumm.

«Какая вам больше всего нравится?» - спрашивает звезда Onlyfans Сандра Роосме.

Музыканты Алика Милова и villemdrillem выглядели бы так:

Ведущая Кейли Сюкияйнен выглядела бы следующим образом:

Юри Ратас также представил себя горячим студентом в США 90-х, и поклонники растаяли. «Юри, тебе даже не нужно стараться, чтобы быть сексуальным и модным», - пишет один из поклонников под постом в Instagram.

Ведущая Катрин Луст выглядела бы так:

Летом весь мир свела с ума Барби-мания, когда искусственный интеллект превратил всех в героев фильма о Барби.

ЭСТОНСКИЙ БАРБИЛЕЭНД 〉 Кая Каллас стала Барби, а Михаил Кылварт – Кеном

 
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