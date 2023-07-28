Фото: www.bairbie.me

Мир сходит с ума по вселенной куклы Барби. Портал Limon.ee решил не отставать и с помощью нейросети превратил в кукольных персонажей эстонских политиков. Смотрите - и угадывайте, кто есть кто!

Узнаете, что за Кен? Так видит программа BaiRBIE президента Эстонии.
Узнаете, что за Кен? Так видит программа BaiRBIE президента Эстонии. Фото: BaiRBIE.ee
Кая Каллас в роли Барби.
Кая Каллас в роли Барби. Фото: BaiRBIE.ee
В боевом раскрасе и с глубоким декольте - могли себе представить такой старейшину Ласнамяэ Юлианну Юрченко.
В боевом раскрасе и с глубоким декольте - могли себе представить такой старейшину Ласнамяэ Юлианну Юрченко. Фото: BaiRBIE.me
Из политика Майлис Репс получилась вот такая куколка.
Из политика Майлис Репс получилась вот такая куколка. Фото: BaiRBIE.ee
Узнаете? Таким был бы вице-мэр Таллинна Владимир Свет в Барбилэнде.
Узнаете? Таким был бы вице-мэр Таллинна Владимир Свет в Барбилэнде. Фото: BaiRBIE.ee
А этот Кен - мэр Таллинна Михаил Кылварт.
А этот Кен - мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: BaiRBIE.ee
Такая Барби получилась из депутата Рийгикогу Анастасии Коваленко.
Такая Барби получилась из депутата Рийгикогу Анастасии Коваленко. Фото: BaiRBIE.ee
Депутат Рийгикогу Мария Юферева вышла романтичной красоткой с длинными волосами. А ведь розовый ей и правда к лицу!
Депутат Рийгикогу Мария Юферева вышла романтичной красоткой с длинными волосами. А ведь розовый ей и правда к лицу! Фото: BaiRBIE.ee
Политик Юри Ратас после обработки нейросети - вылитый Пирс Броснан, хоть в бондиане снимай!
Политик Юри Ратас после обработки нейросети - вылитый Пирс Броснан, хоть в бондиане снимай! Фото: BaiRBIE.ee
А этот красавчик Кен вышел из Танеля Кийка. Жаль только, что кудряшки пропали.
А этот красавчик Кен вышел из Танеля Кийка. Жаль только, что кудряшки пропали. Фото: BaiRBIE.ee
А эта леди - Вирве Линдер, выглядит строго и сдержанно: папарацци подловили между совещаниями в мэрии Кохтла-Ярве.
А эта леди - Вирве Линдер, выглядит строго и сдержанно: папарацци подловили между совещаниями в мэрии Кохтла-Ярве. Фото: BaiRBIE.ee
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