LimonCмотриЭСТОНСКИЙ БАРБИЛЕЭНД ⟩ Кая Каллас стала Барби, а Михаил Кылварт – КеномТоп-11 политиков в виде кукол!Limon.ee28 июля 2023, 18:57Facebook TwitterComments Фото: www.bairbie.meМир сходит с ума по вселенной куклы Барби. Портал Limon.ee решил не отставать и с помощью нейросети превратил в кукольных персонажей эстонских политиков. Смотрите - и угадывайте, кто есть кто!Узнаете, что за Кен? Так видит программа BaiRBIE президента Эстонии. Фото: BaiRBIE.eeКая Каллас в роли Барби. Фото: BaiRBIE.eeВ боевом раскрасе и с глубоким декольте - могли себе представить такой старейшину Ласнамяэ Юлианну Юрченко. Фото: BaiRBIE.meИз политика Майлис Репс получилась вот такая куколка. Фото: BaiRBIE.eeУзнаете? Таким был бы вице-мэр Таллинна Владимир Свет в Барбилэнде. Фото: BaiRBIE.eeА этот Кен - мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: BaiRBIE.eeТакая Барби получилась из депутата Рийгикогу Анастасии Коваленко. Фото: BaiRBIE.eeДепутат Рийгикогу Мария Юферева вышла романтичной красоткой с длинными волосами. А ведь розовый ей и правда к лицу! Фото: BaiRBIE.eeПолитик Юри Ратас после обработки нейросети - вылитый Пирс Броснан, хоть в бондиане снимай! Фото: BaiRBIE.eeА этот красавчик Кен вышел из Танеля Кийка. Жаль только, что кудряшки пропали. Фото: BaiRBIE.eeА эта леди - Вирве Линдер, выглядит строго и сдержанно: папарацци подловили между совещаниями в мэрии Кохтла-Ярве. Фото: BaiRBIE.eeFacebook TwitterComments Ключевые слова Барбикен Pекомендуем