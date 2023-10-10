ВИДЕО ⟩ Вдова Юрия Шатунова выходит замуж за директора певца – Разин не стал молчать

«Сенсационное сообщение мне пришло о том, что Аркадий Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой (вдова Юры Шатунова - прим. ред.) для того, чтобы закрепить все права Юры Шатунова за семьей и объединить свое ИП, на которое он (Кудряшов) переписывает товарный знак «Юрий Шатунов» - «Ласковый май» они не смогли отсудить, а также все песни и все наследие. Но все наследие принадлежит мне, и Юра давно этим распорядился - Кудряшов никогда этого не добъется. Но они убеждают с этими чернокнижниками, с адвокатами, этими уб***ками, что надо жениться. Но как вы думаете, скажите мне свое мнение на моих каналах, стоит ли это делать Кудряшову», - делится Разин.