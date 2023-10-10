ВИДЕО ⟩ Вдова Юрия Шатунова выходит замуж за директора певца – Разин не стал молчать

23 июня 2022 года от обширного инфаркта сканчался Юрий Шатунов. У музыканта осталась жена Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла. Еще недавно мы писали о том, что 6 сентября, в день 50-летия артиста, в Москве открыли памятник бывшему солисту группы «Ласковый май». Ради такого события вдова Шатунова с детьми прилетела из Германии. А вчера стало известно, о том, что директор Шатунова собирается жениться на вдове певца.
Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин не стал держать язык за зубами и высказал вчера, 9 октября, свое мнение в Instagram.
«Сенсационное сообщение мне пришло о том, что Аркадий Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой (вдова Юры Шатунова - прим. ред.) для того, чтобы закрепить все права Юры Шатунова за семьей и объединить свое ИП, на которое он (Кудряшов) переписывает товарный знак «Юрий Шатунов» - «Ласковый май» они не смогли отсудить, а также все песни и все наследие. Но все наследие принадлежит мне, и Юра давно этим распорядился - Кудряшов никогда этого не добъется. Но они убеждают с этими чернокнижниками, с адвокатами, этими уб***ками, что надо жениться. Но как вы думаете, скажите мне свое мнение на моих каналах, стоит ли это делать Кудряшову», - делится Разин.
Опубликованное видео продюсер подписал словами «Сенсация! Светлана Чумакова и Аркадий Кудряшов женятся. Кого пригласят на свадьбу?»