СМОТРИ ⟩ На открытие памятника Юрию Шатунову прилетела его вдова с детьми – плакала и не могла сказать ни слова

Вдова Юрия Шатунова, Светлана, прилетела из Германии вместе с детьми: 17-летним сыном Дэннисом и 10-летней дочерью Эстеллой, чтобы участвовать в этой торжественной церемонии. Она открыла памятник, который обошелся ей в 10 миллионов рублей (около 95 тысяч евро - прим. ред.). Вдова была очень взволнована: Шатунову сегодня могло бы исполниться 50 лет. Светлана расплакалась и не смогла произнести речь. Светлана также отказалась от общения с журналистами.

Автором монумента стала скульптор Виктория Тищенко. Мастер сделала монумент из бронзы. Шатунов запечатлен с микрофоном в руке. На памятнике указаны имя и фамилия певца, годы его жизни и автограф, который он часто оставлял поклонникам.

Семья покинула кладбище в 10:28, но поклонники Юрия Шатунова продолжали приносить цветы, петь и фотографироваться рядом с его могилой. Некоторые из них пришли в футболках с изображением артиста, а кто-то, как и семья артиста, принес в день рождения музыканта белые розы.