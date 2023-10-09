ПРОЖАРЯТ ТАК, ЧТО БУДЕТ ШКВОРЧАТЬ! ⟩ Лучшие комики Эстонии покажут журналисту Эдгару Гергелю, где его место

Несмотря на то, что в этот раз масштаб события чуть меньше, юмористы готовятся всё так же основательно. Им нужно будет проявить себя не только в рубрике «Прожарка», но и во всех других традиционных юмористических мероприятиях шоу «Лига юмора», и рассмешит зрителей, которые придут в культурный центр Lindakivi в Ласнамяэ.

Давайте вспомним некоторые шутки из прожарки Яны Тоом:

«Мы очень волновались, приедет ли сегодня Яна, или, как это обычно бывает после выборов, отдаст свое место кому-то другому», - начал в апреле этого года под громкие аплодисменты свое выступление Данила Ольховиков, который, кстати, также прожарит Эдгара Гергеля.

Телеведущий Андрей Титов принял участие в «Прожарке Яны Тоом» в качестве специального гостя. Так же, как другим кавээнщикам, в тот апрельский вечер ему предстояло шутить над Яной Тоом в ее же присутствии.

«Я думаю, что после сегодняшнего мероприятия мы наконец перейдем на ты. Причем, это будет так: да ты кто такой вообще и что ты себе позволяешь?! - начал свое выступление Андрей Титов. Он заметил много общего между Яной и собой. - Я тоже многодетный отец. Можем как-нибудь обсудить совместный иск к фирме Durex».

Во время открытия нового сезона в «Лиге юмора» примут участие следующие веселые и находчивые коллективы Эстонии:

«Вулкан ENT»;

«Лобстер от смеха»;

«Друзья и не только»;

«Хочу и буду»;

«Четвертак»;

«Не пафосные»;

«Оранжевый крыжовник»;

«Жига баум».