На этой неделе в столице Эстонии - Таллинне - можно будет наблюдать редкое явление. Лучшие комики страны прямо на сцене культурного центра Lindakivi будут унижать, опускать и высмеивать Эдгара Гергеля. И всё это в рамках популярной рубрики «Прожарка», в которой раньше на месте Эдгара уже были журналист Андрей Титов и политик Яна Тоом (Центристская партия).
ПРОЖАРЯТ ТАК, ЧТО БУДЕТ ШКВОРЧАТЬ! ⟩ Лучшие комики Эстонии покажут журналисту Эдгару Гергелю, где его место
Несмотря на то, что в этот раз масштаб события чуть меньше, юмористы готовятся всё так же основательно. Им нужно будет проявить себя не только в рубрике «Прожарка», но и во всех других традиционных юмористических мероприятиях шоу «Лига юмора», и рассмешит зрителей, которые придут в культурный центр Lindakivi в Ласнамяэ.
Давайте вспомним некоторые шутки из прожарки Яны Тоом:
«Мы очень волновались, приедет ли сегодня Яна, или, как это обычно бывает после выборов, отдаст свое место кому-то другому», - начал в апреле этого года под громкие аплодисменты свое выступление Данила Ольховиков, который, кстати, также прожарит Эдгара Гергеля.
Телеведущий Андрей Титов принял участие в «Прожарке Яны Тоом» в качестве специального гостя. Так же, как другим кавээнщикам, в тот апрельский вечер ему предстояло шутить над Яной Тоом в ее же присутствии.
«Я думаю, что после сегодняшнего мероприятия мы наконец перейдем на ты. Причем, это будет так: да ты кто такой вообще и что ты себе позволяешь?! - начал свое выступление Андрей Титов. Он заметил много общего между Яной и собой. - Я тоже многодетный отец. Можем как-нибудь обсудить совместный иск к фирме Durex».
Во время открытия нового сезона в «Лиге юмора» примут участие следующие веселые и находчивые коллективы Эстонии:
- «Вулкан ENT»;
- «Лобстер от смеха»;
- «Друзья и не только»;
- «Хочу и буду»;
- «Четвертак»;
- «Не пафосные»;
- «Оранжевый крыжовник»;
- «Жига баум».
Билеты можно заказать по электронной почте: pilet@kvn.ee.