ВИДЕО ⟩ Звезда Евровидения Алика Милова: «Привыкаю к тому, что не каждый день нужно работать!»

В минувшую пятницу, 29 сентября, главный коммерческий канал Эстонии - Kanal 2 - отметил 30-летие шикарной вечеринкой в здании бывшего литейного цеха в квартале Ноблесснера. Поздравить телеканал пришла и певица Алика Милова, которая представила в этом году нашу страну на Евровидении. Смотрите ВИДЕОИНТЕРВЬЮ!
Заметно отдохнувшая и постройневшая Алика Милова в этот вечер не только веселилась вместе с гостями яркого праздника, но и вышла на сцену. Нам удалось пообщаться с певицей после ее выступления.
- Алика, как ты поживаешь, чем занимаешься?
- Весь этот год выдался очень быстрым, загруженным. Первая половина сентября тоже была очень загруженная, как и лето, но сейчас у меня наконец-то выдалась пара выходных дней. Пытаюсь привыкнуть к тому, что не каждый день нужно работать, пытаюсь отвлечь себя от каких-то мыслей: походить по магазинам, еще что-то сделать для себя... Сейчас стараюсь немного выдохнуть, отдохнуть, притормозить.
- Летом мы видели тебя на разогреве у легендарных Scorpions в Таллинне. Расскажи, какие эмоции в тот момент ты испытывала?
- Естественно, это было необыкновенно! Очень-очень сюрреалистично, я бы сказала. Потому что Scorpions - одна из групп, которую я с детства слушала с родителями в машине, у нас были диски. Для меня была большая честь быть выбранным артистом для разогрева Scorpions. К тому же, мы как раз-таки закончили свое выступление перед их выходом на сцену, а не так, что за три часа - пока народу нет. Поэтому очень благодарна за этот опыт.
- Признайся, хоть немного нервничала?
- Да, конечно! Там же столько людей собралось! В момент, когда я вышла на сцену, уже пришли почти все, кто купил билет на концерт Scorpions. Поэтому, конечно, нервничала. На таких больших концертах всегда какое-то небольшое журчание в животе приходит. Волнительно.
- Алика, так здорово, что у тебя такие разные музыкальные предпочтения! В сентябре мы видели тебя вместе с твоей мамой на концерте группы «Би-2». Какие впечатления остались от этого концерта?
- На самом деле, это был уже третий концерт «Би-2», на который я сходила. Поэтому я и раньше уже видела их выступления вживую. В этот раз у них получился более серьезный концерт, особенно его начало. Я была удивлена, увидев, что целая Unibet Arena забита битком, она была целиком заполнена людьми. Я считаю, что визуал, свет, пиротехника, музыканты, ну и, конечно, сами Лева с Шурой - в этот вечер было прекрасно все.
Пить не советую, утром будет плохо иначе!
- Так много разных мероприятий ты посещаешь в последнее время. Сегодня ты на 30-летии телеканала Kanal 2. Как думаешь, что нужно делать для того, чтобы сохранять праздничное настроение в течение всего вечера?
- Хотела ответить смешно - нужно пить! Но, на самом деле, это точно не выход. Пить не советую, утром будет плохо иначе. Мне обычно помогает на таких вечеринках найти своих людей, тех, с кем тебе комфортно танцевать, петь, общаться. Главное скомпоноваться - это, пожалуй, самое правильное, потому что на таких вечеринках люди очень легко теряются.
- Сегодня очень многие гостьи Kanal 2 выбрали откровенные, полупрозрачные наряды (смотрите ЗДЕСЬ). Как ты относишься к таким смелым образам на вечеринках?
- На вечеринке TV 3 у меня был костюм Маглер. Мы все знаем, что костюмы Маглер - очень открытые, но у меня было наброшено пальто, поэтому, возможно, это не было так очевидно. Мне тоже нравится экспериментировать.
Иногда я выбираю более открытые наряды. Сегодня мне почему-то захотелось надеть черное классическое платье, которое подчеркивает мою фигуру. Все зависит от настроения.