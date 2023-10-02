ВИДЕО ⟩ Звезда Евровидения Алика Милова: «Привыкаю к тому, что не каждый день нужно работать!»

- Алика, так здорово, что у тебя такие разные музыкальные предпочтения! В сентябре мы видели тебя вместе с твоей мамой на концерте группы «Би-2». Какие впечатления остались от этого концерта?

- На самом деле, это был уже третий концерт «Би-2», на который я сходила. Поэтому я и раньше уже видела их выступления вживую. В этот раз у них получился более серьезный концерт, особенно его начало. Я была удивлена, увидев, что целая Unibet Arena забита битком, она была целиком заполнена людьми. Я считаю, что визуал, свет, пиротехника, музыканты, ну и, конечно, сами Лева с Шурой - в этот вечер было прекрасно все.

Алика Милова выступила на дне рождения Kanal 2. Фото: Taavi Sepp

Пить не советую, утром будет плохо иначе!

- Так много разных мероприятий ты посещаешь в последнее время. Сегодня ты на 30-летии телеканала Kanal 2. Как думаешь, что нужно делать для того, чтобы сохранять праздничное настроение в течение всего вечера?

- Хотела ответить смешно - нужно пить! Но, на самом деле, это точно не выход. Пить не советую, утром будет плохо иначе. Мне обычно помогает на таких вечеринках найти своих людей, тех, с кем тебе комфортно танцевать, петь, общаться. Главное скомпоноваться - это, пожалуй, самое правильное, потому что на таких вечеринках люди очень легко теряются.

Алика Милова выступила на дне рождения Kanal 2. Фото: Ardo Kaljuvee

- Сегодня очень многие гостьи Kanal 2 выбрали откровенные, полупрозрачные наряды (смотрите ЗДЕСЬ). Как ты относишься к таким смелым образам на вечеринках?

- На вечеринке TV 3 у меня был костюм Маглер. Мы все знаем, что костюмы Маглер - очень открытые, но у меня было наброшено пальто, поэтому, возможно, это не было так очевидно. Мне тоже нравится экспериментировать.

Иногда я выбираю более открытые наряды. Сегодня мне почему-то захотелось надеть черное классическое платье, которое подчеркивает мою фигуру. Все зависит от настроения.