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«ЧЕМ ПРОЗРАЧНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!» ⟩ Откровенные наряды на вечеринке Kanal 2 комментирует стилист Светлана Агуреева

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
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иллюстрация: Ardo Kaljuvee/Taavi Sepp/Kollaaz

В минувшую пятницу, 29 сентября, в Таллинне с размахом отметил свое 30-летие Kanal 2. Праздник проходил Noblessneri Valukoda, звездные гости и телезвезды были на нем один краше другого. Интересно, что многие гостьи в этот вечер будто соревновались между собой, у кого в наряде больше вырезов и прозрачных вставок. Прокомментировать эту тенденцию мы попросили стилиста Светлану Агурееву. СМОТРИТЕ ВИДЕО!

Эстонский стилист Светлана Агуреева честно признается, что откровенные наряды на праздничных вечеринках ей очень нравятся. «На самом деле, это тренд - полупрозрачность, сетка, обнаженное тела, вырезы какие-то, пиджаки или платья с разрезами на интересных местах. Это модно, это классно, и если фигура позволяет, то я это приветствую», - говорит стилист.

Впрочем, даже если фигура далека от идеала, но надеть такой модный в этом сезоне наряд с прозрачными вставками просит душа, по мнению стилиста, сделать это тоже можно, но лучше применить некоторые хитрости. Например, поддеть какое-то корректирующее белье или же боди телесного цвета, чтобы под прозрачным нарядом были не видны предательские лишние складки.

И все же Светлана Агуреева отмечает, что есть мероприятия со строгим дресс-кодом, где такие смелые наряды совсем не уместны. «Например, президентский прием, там прозрачный наряд будет точно неуместен, - говорит стилист. - А день рождения Kanal 2 - это такое достаточно свободное, раскрепощенное мероприятие, где, мне кажется, чем блестящее, чем экстравагантнее, чем голее - тем лучше!»

Смотрите большую галерею с праздника!

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