«ЧЕМ ПРОЗРАЧНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!» ⟩ Откровенные наряды на вечеринке Kanal 2 комментирует стилист Светлана Агуреева

Эстонский стилист Светлана Агуреева честно признается, что откровенные наряды на праздничных вечеринках ей очень нравятся. «На самом деле, это тренд - полупрозрачность, сетка, обнаженное тела, вырезы какие-то, пиджаки или платья с разрезами на интересных местах. Это модно, это классно, и если фигура позволяет, то я это приветствую», - говорит стилист.

Впрочем, даже если фигура далека от идеала, но надеть такой модный в этом сезоне наряд с прозрачными вставками просит душа, по мнению стилиста, сделать это тоже можно, но лучше применить некоторые хитрости. Например, поддеть какое-то корректирующее белье или же боди телесного цвета, чтобы под прозрачным нарядом были не видны предательские лишние складки.

И все же Светлана Агуреева отмечает, что есть мероприятия со строгим дресс-кодом, где такие смелые наряды совсем не уместны. «Например, президентский прием, там прозрачный наряд будет точно неуместен, - говорит стилист. - А день рождения Kanal 2 - это такое достаточно свободное, раскрепощенное мероприятие, где, мне кажется, чем блестящее, чем экстравагантнее, чем голее - тем лучше!»