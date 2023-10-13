Как самая сексуальная женщина страны стала важной частью эстонской культуры: почему народу так важно знать, с кем она переспала?

Это далеко не первый раз, когда звездная блондинка попадает в эпицентр скандала, а в эстонских СМИ она стала настоящим феноменом - это первый человек в нашей стране, имени которого дали аббревиатуру.

Мы решили разобраться, в каких еще скандалах фигурировало имя Бригитте Сюзанне Хунт (БСХ) и почему эти скандалы настолько интересны эстоноязычным жителям нашей страны.

Хунт окончила факультет журналистики и коммуникаций Тартуского университета, а ее карьера началась в 2015 году с изданий Eesti Päevaleht и Delfi Publik, затем она два года проработала ведущей на Power Hit Radio, также была соведущей на радио Sky Plus.

Она снялась в нескольких эстонских фильмах и сериалах, а также принимала участие в телевизионных шоу, таких как «Маска», «Танцы со звездами» и «Холостячка».

В 2020 году БСХ была признана читателями журнала Kroonika самой сексуальной женщиной Эстонии.

Она является членом правления фирмы BSH OÜ, специализирующейся на рекламе в социальных сетях.