В эстонских СМИ последнее время активно обсуждают личную жизнь светской львицы Бригитте Сюзанне Хунт: после одной из вечеринок появилась информация, якобы блондинка уединилась в уборной с бывшим премьер-министром Эстонии Таави Рыйвасом, при этом на том же мероприятии была и его жена. А почти сразу после этого появились слухи о том, что единственный победитель конкурса Евровидение от Эстонии Танель Падар якобы изменял с Хунт своей жене перед свадьбой.
Как самая сексуальная женщина страны стала важной частью эстонской культуры: почему народу так важно знать, с кем она переспала?
Это далеко не первый раз, когда звездная блондинка попадает в эпицентр скандала, а в эстонских СМИ она стала настоящим феноменом - это первый человек в нашей стране, имени которого дали аббревиатуру.
Мы решили разобраться, в каких еще скандалах фигурировало имя Бригитте Сюзанне Хунт (БСХ) и почему эти скандалы настолько интересны эстоноязычным жителям нашей страны.
Хунт окончила факультет журналистики и коммуникаций Тартуского университета, а ее карьера началась в 2015 году с изданий Eesti Päevaleht и Delfi Publik, затем она два года проработала ведущей на Power Hit Radio, также была соведущей на радио Sky Plus.
Она снялась в нескольких эстонских фильмах и сериалах, а также принимала участие в телевизионных шоу, таких как «Маска», «Танцы со звездами» и «Холостячка».
В 2020 году БСХ была признана читателями журнала Kroonika самой сексуальной женщиной Эстонии.
Она является членом правления фирмы BSH OÜ, специализирующейся на рекламе в социальных сетях.
Блондинка явно хорошо знакома эстонскому народу, так что скандалы с ее участием наверняка обсуждает если не вся, то как минимум половина страны.
Самые заметные скандалы с участием Бригитте Сюзанне Хунт
Читайте в нашей интерактивной хронологической подборке о самых громких скандалах звездной блондинки.
Альтернатива «В сентябре не пьем»
Первый заметный скандал, в эпицентре которого оказалась красотка, был связан с анти-алкогольной кампанией «В сентябре не пьем» 2017 года. Тогда Бригитте предложила смелую альтернативу и запустила собственную акцию - занимаюсь сексом каждый день!
Прошла любовь, завяли помидоры
В начале ноября 2019 года БСХ радовалась в соцсетях тому, что они с тогдашним возлюбленным Роном Ныммом проведут вечер по-отдельности, однако уже на следующий день стала искать квартиру в аренду, куда могла бы въехать незамедлительно. В следующем видео блондинка раскрыла причину срочного переезда: подписчики присылали Бригитте видео, на которых запечатлен ее уже бывший молодой человек целующийся с другой девушкой.
Новые начинания
Блондинка не растерялась, съехала сначала на съемную квартиру, а затем приобрела собственную недвижимость. При этом она несколько раз вступала в короткие отношения. А уже в начале мая 2020 стало известно, что у Бригитте появился новый возлюбленный - ее тренер по танцам.
«Бесплатная» парковка
В сентябре 2020 года разразился новый скандал, в эпицентре которого оказалась звездная блондинка: Бригитте Сюзанн Хунт, которая отмечала свое 25-летие, приехала на вечеринку на личном автомобиле с парковочной картой для инвалидов.
Продолжение истории с инвакартой
Несколько месяцев спустя эстонская светская львица Ану Саагим говорила о Бригитте в программе «Минутка сплетен» (Klatšiminutid). В частности, темой разговора стала празднование дня рождения Бригитте в сентябре. Самым горячим скандалом этого события стало то, что на стекле машины Бригитте была оставлена карта инвалида, которая давала право на бесплатную парковку в Старом городе. По словам Саагим, Хунт не знала об этой карточке, ее положил молодой человек блондинки, которая переборщила в тот вечер с алкоголем и ее вырвало прямо на улице. Хунт была в бешенстве из-за того, что ее близкая знакомая поделилась подробностями их личной беседы на телевидении и заявила, что все сказанное Саагим - ложь.
Как стать звездой, а не самоубийцей?
В январе 2021 года Бригитте вновь оказалась на страницах развлекательной прессы, когда в одном из интервью неаккуратно высказалась о самоубийствах. «Я верю, что звездами рождаются. Люди, получившие достаточную дозу детских травм, чтобы превратить их в развлечение, а не убить себя, обязательно станут звездами», - сказала тогда Бригитте Сюзанне Хунт. На это высказывание обратила внимание модель и дочь эстонского криминального авторитета Маделин Кург, которая сказала Хунт, что Бригитте совершенно не представляет, насколько серьезна и сложна эта проблема. «Тебе следует немного подумать о том, что выходит из твоего рта, и, возможно, не стоит озвучивать все свои мысли», - сказала Кург.
Звезде охрану!
Летом того же года Бригитте Сюзанне Хунт объявила, что наняла охрану. «Я знаю, что в нашей маленькой Эстонии служба безопасности кажется ненужной и слишком звездным удовольствием», - призналась Хунт в социальных сетях. Она заявила, что любит своих поклонников и что есть много хороших людей, но ест и те, кто мешают ей в общественных местах.
Неудачное сотрудничество
Еще несколько месяцев спустя стало известно, что известный в Эстонии бренд Delimano, ныне обанкротившийся, прекратил сотрудничество с Бригитте Сюзанне Хунт из-за постоянного недовольства и критики в их адрес. За несколько дней до этого Хунт сообщила своим подписчикам в Instagram, который насчитывал в тот момент 75 тысяч подписчиков, о неисправности продуктов от ее спонсорского бренда.
Грехи родителей
В сентябре 2022 года разразился скандал из-за едкого комментария в соцсети в адрес блондинки, на автора которого она даже в суд. Оказалось, что сам комментатор к моменту судебных разбирательств уже скончался, а отвечать за ошибки родителей пришлось его наследнику. А именно, пользователь оставил комментарий: «Это супер-пупер проститутка нашей страны» под статьей о дне рождения Хунт. Звезда соцсетей вместе с адвокатом подали в суд на комментатора, требуя возмещения морального ущерба. Судебный процесс продлился несколько лет и дошел до окружного суда.
И снова в суд
Но буквально через пару месяцев после вступления решения в силу стало известно, что это не единственный случай, когда Бригитте подала в суд на комментатора. В декабре стало известно, что очередной неуместный комментарий о светской львице довел таллиннца до Госсуда. В эстонских СМИ еще в августе 2022 года появлялась информация о том , что Бригитте Сюзанне Хунт потерпела поражение в двух судебных инстанциях. А именно, окружной суд признал, что хотя комментарий «кошелек между ног» неуместен, присуждение денежной компенсации необоснованно. Но это не остановило звездную блондинку и она пошла в суд высшей инстанции. Решение по этому делу будет вынесено в ближайшие дни.
Жизнь напоказ
В январе 2023 года известная эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес на своей странице в Instagram намекнула, что у нее появился новый возлюбленный, но не захотела раскрывать подробности. Тогда она упомянула, что дала себе обещание не говорить слишком много о своих отношениях, в отличии от Бригитте, которая в конце 2022 года участвовала в шоу «Холостячка», где на глазах у всей Эстонии искала свою любовь. Бригитте не осталась в стороне и ответила Сильвии.
Совет Кае Каллас
Сразу после скандала, в центре которого оказался муж премьер-министра Каи Каллас, Бригитте не смогла смолчать и дала совет главе правительства. Как менеджер по связям с общественностью, Хунт посоветовала Каллас подать на развод.
В уборной с чужим мужем
А вот уже в сентябре всю Эстонию накрыла лавина новостей, связанных со скандалом на осенней вечеринке TV3, когда бывший премьер-министр Таави Рыйвас не удержался и флиртовал со скандальной светской львицей Бригитте Сюзанне Хунт. То, что на вечеринке присутствовала супруга, Таави Рыйваса не смущало. «В какой-то момент они ушли в один туалет, перешептываясь и держа руки на ягодицах», - сказал тогда один из присутствующих на вечеринке.
Была ли измена?
Сразу после этого всплыли курсирующие уже некоторое время слухи о том, что единственный победитель Евровидения от Эстонии Танель Падар якобы изменял своей невесте (а с июня 2023 года - жене) с Бригитте Сюзанне Хунт. И сам Танель, и его жена Лаурен эти слухи опровергают.
Пикантное фото
Но, видимо, ни издания, ни читатели не хотели давать Бригитте Сюзанне продохнуть, поэтому сразу последовал следующий скандал: в Сеть слили фото обнаженной блондинки. Сама Бригитте утверждала, что эти фото слил ее бывший молодой человек. Несколькими днями позднее известное издание предложило скандальной блондинке деньги за публикацию ее обнаженной фотографии.
Невезение или продуманный ход?
Очевидно, что жителям Эстонии интересно наблюдать за жизнью звездной блондинки, а также за скандалами с ее участием, но возникает вопрос: действительно ли она настолько невезучая, что так часто умудряется оказаться в центре вулкана, или же, имея образование в сфере медиа, умело использует свои знания для пиара?
Если в начале карьеры Бригитте в СМИ называли «сексуальной или звездной блондинкой из Эстонии» (2016-2019), позже чаще можно было увидеть заголовки, в которых ее называют «самой гламурной блондинкой Эстонии» (2019-2020). После премии Eesti Meelelahutusauhinnad 2020 в эстонских изданиях Бригитте стали называть «самой сексуальной женщиной Эстонии», поскольку именно такой титул она получила в майский вечер 2020 года. Несмотря на то, что каждый год на вечеринке Kroonika титулы самых сексуальных людей Эстонии присуждают разным людям, в медиа Бригитте называли таковой аж до начала этого, 2023 года, после чего она стала «самой скандальной блондинкой». Связано это, естественно, с невероятным количеством скандалов, в которые так умело попадает звезда.