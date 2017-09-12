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Безбашенная! Эстонская знаменитость предложила смелую альтернативу кампании «В сентябре не пьем»

Смотрите фото!

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ФОТО: Instagram

Пока Институт развития здоровья Эстонии активно проводит акцию «В сентябре не пьем», эстонская белокурая бунтарка, радиоведущая и актриса  Бриджит Сузанн Хунт оповестила о том, что запустила собственную акцию – занимаюсь сексом каждый день!

Свою кампанию Бриджит объяснила тем, что ей всегда нравилось шокировать публику, вытворяя различные безумства. А для этого, согласитесь, одного раза в день недостаточно – любовным утехам в сентябре Бриджит со своим возлюбленным предается по три раза в сутки.

Сегодня затейница-актриса поделилась в социальных сетях новым снимком. Ну что можем сказать... Активная жизнь этой красотке явно идет на пользу!

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