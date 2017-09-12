Безбашенная! Эстонская знаменитость предложила смелую альтернативу кампании «В сентябре не пьем»
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12 сентября 2017 г., 15:51
Пока Институт развития здоровья Эстонии активно проводит акцию «В сентябре не пьем», эстонская белокурая бунтарка, радиоведущая и актриса Бриджит Сузанн Хунт оповестила о том, что запустила собственную акцию – занимаюсь сексом каждый день!
Свою кампанию Бриджит объяснила тем, что ей всегда нравилось шокировать публику, вытворяя различные безумства. А для этого, согласитесь, одного раза в день недостаточно – любовным утехам в сентябре Бриджит со своим возлюбленным предается по три раза в сутки.
Сегодня затейница-актриса поделилась в социальных сетях новым снимком. Ну что можем сказать... Активная жизнь этой красотке явно идет на пользу!