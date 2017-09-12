Безбашенная! Эстонская знаменитость предложила смелую альтернативу кампании «В сентябре не пьем»

Свою кампанию Бриджит объяснила тем, что ей всегда нравилось шокировать публику, вытворяя различные безумства. А для этого, согласитесь, одного раза в день недостаточно – любовным утехам в сентябре Бриджит со своим возлюбленным предается по три раза в сутки.

Сегодня затейница-актриса поделилась в социальных сетях новым снимком. Ну что можем сказать... Активная жизнь этой красотке явно идет на пользу!