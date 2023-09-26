Необычная пара: 39-летний египтянин Мохамед Ибрагим и 83-летняя пенсионерка Айрис Джонс из Великобритании, последнее время находится в центре всеобщего внимания. Пара, имеющая столь большую разницу в возрасте, откровенно делится в социальных сетях пикантными подробностями своей сексуальной жизни. После скандала, в котором Мохамед якобы довел свою девушку до полусмерти, он выступил в свою защиту, заявив, что Айрис относилась к нему как к секс-рабу, сообщает Naine, ссылаясь на The Mirror.
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Молодой египтянин уверяет, что его 83-летняя бывшая жена обращалась с ним как с секс-рабом
Герои этой истории, Мохамед и Айрис, нашли друг друга через Facebook в 2019 году. Несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, они поженились через год после начала общения. Благодаря свадьбе Мохамед из Египта получил визу на проживание в Великобритании. К сожалению, в июле пара поделилась новостью о расторжении своего трехлетнего брака. Айрис прокомментировала это решение, сказав, что из-за частых ссор их брак быстро превратился в «тяжелую работу».