Молодой египтянин уверяет, что его 83-летняя бывшая жена обращалась с ним как с секс-рабом

Герои этой истории, Мохамед и Айрис, нашли друг друга через Facebook в 2019 году. Несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, они поженились через год после начала общения. Благодаря свадьбе Мохамед из Египта получил визу на проживание в Великобритании. К сожалению, в июле пара поделилась новостью о расторжении своего трехлетнего брака. Айрис прокомментировала это решение, сказав, что из-за частых ссор их брак быстро превратился в «тяжелую работу».