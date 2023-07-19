83-летняя бабушка ушла от своего 37-летнего мужа: «Вместо того, чтобы заниматься любовью, мы спорили»

83-летняя пенсионерка разводится с 37-летним избранником после двух лет брака.

Описывая, чем закончился их сказочный роман, Айрис сказала: «Я никогда не ожидала, что влюблюсь в кого-то на 46 лет моложе меня, но я это сделала. Я любила все в Мохаммеде. Но это стало тяжелой работой. Раньше у нас была замечательная сексуальная жизнь, но потом вместо того, чтобы заниматься любовью, мы все время спорили обо всем. Я не могу этого делать. Я не влюбленный подросток. Мне 83 года».

Айрис Джонс Фото: Фото из открытых источников

Айрис сказала, что ей просто нужна мирная жизнь, которую она нашла со своим котом — мистером Тиббсом.

Она добавила: «Я купила его только через несколько дней после того, как Мохаммед уехал, и он идеальный компаньон. Он никогда не жалуется, очень тих и красив — я его обожаю. И он очень счастлив здесь и не создает беспорядок. Я совсем не скучаю по Мохаммеду, больше всего меня раздражало, когда он ушел, что он забрал мои креветки в кляре, которые я запланировала на ужин того дня».

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим Фото: Фото из открытых источников

Отметим, что Айрис прославилась тем, что закрутила роман со своим египетским любовником Мохаммедом в 2019 году. Пара поженилась через год. Пенсионерка была известна тем, что подробно обсуждала их сексуальную жизнь.

Айрис Джонс и Мохамед Ибрагим Фото: Фото из открытых источников