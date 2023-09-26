ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Дно пробито: центральная улица Виру напоминает Балтийский вокзал 15-20 лет назад

Не навожу панику, просто делюсь впечатлениями. Мне кажется, что получить по морде здесь можно ни за что, просто не так посмотрел, не так оделся, не то подумал. Абсолютно в любое время, никогда не знаешь, из-за какого угла выскочит толпа неадекватных подростков. В последнее время к ним добавились еще бомжи и пьяницы, облюбовавшие лавочки и даже ступеньки модных бутиков. Не верите - прогуляйтесь по этой улице в пятницу или субботу поздно вечером, особенно во время школьных каникул, начните от Вируских ворот или с Горки поцелуев.
Кражи, драки, распитие спиртных напитков - это то, во что превратилась улица Виру в 2023 году, как бы больно это ни звучало. Вместо романтики Старого города здесь прямо в воздухе витает боль и безнадежность. Последний случай нападения на старушку рядом с магазином Lindex, где еще неделю назад под дверью на солнышке нежились пьяницы, просто еще раз поднял на поверхность проблемы, которые существуют и которые невозможно решить. Отсутствие воспитания, культуры, влияние наркотиков и алкоголя на детскую психику - все эти факторы усугубляют ситуацию. Их как будто печатают на 3D-принтере - с каждым днем таких подростков на улице Виру всё больше.
К хорошему быстро привыкаешь, поэтому сейчас я даже и не вспомню, в каком году Балтийский вокзал в Таллинне начал меняться в лучшую сторону и весь этот квартал стал богемным, но до сих пор помню ту легендарную чебуречную - с беляшами и пивом - где до последнего кипела жизнь. А оставшиеся киоски и вовсе снесли лишь совсем недавно. Точно помню, что в школьные годы никогда бы не пошел в сторону Балтийского вокзала поздно вечером или ночью, а было это до 2010 года. Но любопытство брало верх и пару раз мне там довелось побывать. В худшие годы на главном железнодорожном вокзале столицы можно было увидеть даже то, чего не может быть. И наркоманы, и пьяницы, и путаны, и кого там только не было. Простого человека могли ограбить или избить. Спустя годы вся эта история повторяется на улице Виру и в ее окрестностях.
Когда неделю назад я писал материал об очередных пьяницах на улице Виру, спросил у полиции, как они думают, есть ли во всем этом вопросе какая-то действенная мера, ведь невозможно на этой улице поставить 100 полицейских 24 часа в сутки, чтобы они обеспечивали порядок и могли оперативно среагировать на любую малейшую угрозу безопасности. Также невозможно каждой неблагополучной семье выдать по одному полицейскому, который занялся бы воспитанием чужих детей. «Было бы также полезно, если бы местные власти (патрули МуПо) получили больше полномочий для борьбы с пьяницами, что помогло бы снизить нагрузку полиции», - ответили мне в Департаменте полиции и погранохраны (PPA). Но для такой серьезной ответственности сотрудникам МуПо, определенно, потребовались бы дополнительные курсы по самообороне, это как минимум.
Ты туда ходи, а сюда - не ходи!
Теперь немного красок для тех, кто живет в другом городе Эстонии или вовсе давно переехал в другую страну, поэтому не понимает, о чем я вообще говорю и как такое возможно. Также среди наших читателей найдутся те, кто просто давно не бывал в Старом городе по разным причинам, поэтому не знает, как за последнее время изменилась улица Виру.
Уже где-то в районе цветочных магазинов чаще всего можно понять, что здесь что-то не так. С Горки поцелуев доносится блатной русский рэп и крики разгоряченных подростков, иногда и взрослых. У Вируских ворот и неподалеку от входа в McDonald’s можно выучить эстонский и русский мат, потому что отовсюду так и слышатся слова: «п*здец, н*х*й, б**дь», и чуть более нейтральные эстонские t*ra, p**si и v*ttu. Если никто не дерется и не спешит помериться силенкой, - вам повезло. Вы в безопасности. Скорее проходите дальше по улице Виру в Старый город - это же объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Если вы мужчина, то к вам обязательно несколько раз подойдут и шепнут на ушко: «Стриптиз, девочки... - заходите!»
После этого вы еще раз окунетесь в неповторимую атмосферу старины, разбавленную истошными криками молодежи и громкой музыкой, доносящейся из ночных клубов в начале улицы.
Далее вы пройдете в сторону Ратушной площади и еще несколько раз услышите такие знакомые слова, упомянутые выше. В самое неудачное время здесь будут еще пьяницы, сидящие прямо на асфальте, и распивающие алкоголь, или люди, которым стало нехорошо после веселой вечеринки.
Что я могу сказать? Всё в истории повторяется. Меняются лишь времена, места и люди.