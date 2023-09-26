ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Дно пробито: центральная улица Виру напоминает Балтийский вокзал 15-20 лет назад

Балтийский вокзал в Таллинне, 2004 год Фото: Peeter Langovits

Балтийский вокзал, 2012 год Фото: Peeter Langovits

Когда неделю назад я писал материал об очередных пьяницах на улице Виру, спросил у полиции, как они думают, есть ли во всем этом вопросе какая-то действенная мера, ведь невозможно на этой улице поставить 100 полицейских 24 часа в сутки, чтобы они обеспечивали порядок и могли оперативно среагировать на любую малейшую угрозу безопасности. Также невозможно каждой неблагополучной семье выдать по одному полицейскому, который занялся бы воспитанием чужих детей. «Было бы также полезно, если бы местные власти (патрули МуПо) получили больше полномочий для борьбы с пьяницами, что помогло бы снизить нагрузку полиции», - ответили мне в Департаменте полиции и погранохраны (PPA). Но для такой серьезной ответственности сотрудникам МуПо, определенно, потребовались бы дополнительные курсы по самообороне, это как минимум.

Ты туда ходи, а сюда - не ходи!

Теперь немного красок для тех, кто живет в другом городе Эстонии или вовсе давно переехал в другую страну, поэтому не понимает, о чем я вообще говорю и как такое возможно. Также среди наших читателей найдутся те, кто просто давно не бывал в Старом городе по разным причинам, поэтому не знает, как за последнее время изменилась улица Виру.

Уже где-то в районе цветочных магазинов чаще всего можно понять, что здесь что-то не так. С Горки поцелуев доносится блатной русский рэп и крики разгоряченных подростков, иногда и взрослых. У Вируских ворот и неподалеку от входа в McDonald’s можно выучить эстонский и русский мат, потому что отовсюду так и слышатся слова: «п*здец, н*х*й, б**дь», и чуть более нейтральные эстонские t*ra, p**si и v*ttu. Если никто не дерется и не спешит помериться силенкой, - вам повезло. Вы в безопасности. Скорее проходите дальше по улице Виру в Старый город - это же объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если вы мужчина, то к вам обязательно несколько раз подойдут и шепнут на ушко: «Стриптиз, девочки... - заходите!»

После этого вы еще раз окунетесь в неповторимую атмосферу старины, разбавленную истошными криками молодежи и громкой музыкой, доносящейся из ночных клубов в начале улицы.

Далее вы пройдете в сторону Ратушной площади и еще несколько раз услышите такие знакомые слова, упомянутые выше. В самое неудачное время здесь будут еще пьяницы, сидящие прямо на асфальте, и распивающие алкоголь, или люди, которым стало нехорошо после веселой вечеринки.

Пьяницы на улице Виру в Таллинне, год 2023, сентябрь Фото: фото читателя