Проблема нарушения общественного порядка лицами в алкогольном опьянении в самом центре эстонской столицы с наступлением осени никуда не исчезла. Весной и летом на портале Limon.ee выходили статьи про неадекватное поведение пьяных подростков на улице Виру, про спящих по ночам на Горке поцелуев бездомных и их поломанные судьбы.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Спящие пьяницы на улице Виру в Таллинне. Такой наглости сотрудники магазина никак не ожидали!
На прошлой неделе в начале дня сотрудники магазина Lindex на улице Виру, как обычно, пришли на работу, но попасть на нее не смогли. На ступеньках у магазина лежали несколько пьяниц, которые перегородили вход. Работники не стали самостоятельно прогонять алкоголиков, а вызвали полицию. Фотографии, сделанные на главной улице столицы, также оказались в распоряжении редакции Limon.ee. О таком Таллинне мы мечтали?
Это не единственный случай борьбы полицейских с пьяными жителями города. В соцсети TikTok также распространяется недавно снятое видео, на котором видно, как полицейский пытается поднять пьяного мужчину как раз напротив тех самых цветочных киосков, сотрудники которых уже тоже обращались и в прессу, и к городским властям с призывом о помощи.
И если раньше вся активная деятельность велась на Горке поцелуев, сейчас она перешла и на улицу Виру.
Таллиннский вытрезвитель не пустует: более 6 000 «клиентов» в год
Леннарт Камс, начальник патрульной службы полицейского участка Ляэне-Харью, заявляет: «Вызовы, связанные с пьянством, к сожалению, являются для полиции повседневным явлением. Когда человек настолько пьян, что становится агрессивным, опасным для окружающих или даже для самого себя, полиция старается реагировать очень быстро.
Когда поступает сообщение о людях, распивающих спиртные напитки в общественном месте в дневное время, обычно достаточно устного предупреждения, чтобы группа, нарушающая правила порядка, прекратила правонарушение. В зависимости от обстоятельств мы также можем наказать тех, кто отказывается прекращать нарушать общественный порядок.
Если человек в состоянии алкогольного опьянения представляет опасность для себя или окружающих, его доставляют в вытрезвитель для обеспечения всеобщей безопасности. Как показывает статистка прошлых лет, в Таллиннский вытрезвитель доставлялось чуть более 6 000 человек в год. Также увеличилось число лиц, заключенных в одиночные камеры за употребление наркотиков и/или психотропных веществ.
Однако постоянное употребление алкоголя в общественных местах - это более широкая социальная проблема, которую полиция не может решить только наказанием. Мы работаем с местными властями, чтобы найти решение проблемы регулярного употребления алкоголя в общественных местах. Было бы также полезно, если бы местные власти (патрули МуПо) получили больше полномочий для борьбы с ними, что помогло бы снизить нагрузку полиции».
А вы стали из-за этого реже бывать на улице Виру в Таллинне? Напишите в комментариях!