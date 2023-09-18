ФОТО, ВИДЕО ⟩ Спящие пьяницы на улице Виру в Таллинне. Такой наглости сотрудники магазина никак не ожидали!

На прошлой неделе в начале дня сотрудники магазина Lindex на улице Виру, как обычно, пришли на работу, но попасть на нее не смогли. На ступеньках у магазина лежали несколько пьяниц, которые перегородили вход. Работники не стали самостоятельно прогонять алкоголиков, а вызвали полицию. Фотографии, сделанные на главной улице столицы, также оказались в распоряжении редакции Limon.ee. О таком Таллинне мы мечтали?

Пьяницы на улице Виру в Таллинне Фото: фото читателя

Это не единственный случай борьбы полицейских с пьяными жителями города. В соцсети TikTok также распространяется недавно снятое видео, на котором видно, как полицейский пытается поднять пьяного мужчину как раз напротив тех самых цветочных киосков, сотрудники которых уже тоже обращались и в прессу, и к городским властям с призывом о помощи.

И если раньше вся активная деятельность велась на Горке поцелуев, сейчас она перешла и на улицу Виру.

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Леннарт Камс, начальник патрульной службы полицейского участка Ляэне-Харью, заявляет: «Вызовы, связанные с пьянством, к сожалению, являются для полиции повседневным явлением. Когда человек настолько пьян, что становится агрессивным, опасным для окружающих или даже для самого себя, полиция старается реагировать очень быстро.