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«Луиза, где твои яйца?» Скандальный поход в туалет светской львицы и Таави Рыйваса накаляет страсти в социальных сетях

Limon.ee
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Бригитте Сюзанне Хунт.
Бригитте Сюзанне Хунт. Фото: Postimees

Скандал с семьей Рыйвас и Бригитте Сюзанне Хунт, разразившийся в пятницу, 22 сентября, разжигает страсти и в социальных сетях, пишет Elu24. «Таави Рыйвас - именно тот братишка, из-за которого корпоративные летние дни проходят без ночевки», - шутит, например, один из пользователей.

Скандал разразился в пятницу утром, когда различные издания сообщили о том, как бывший премьер-министр Таави Рыйвас и светская львица Бригитте Сюзанне Хунт провели время вместе на вечеринке телеканала TV3.

«В какой-то момент они ушли, перешептываясь, положив руки на ягодицы», - утверждает один из участников осенней вечеринки TV3, которая прошла в Таллинне в четверг вечером.

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Скандал вызвал переполох и в социальной сети X (бывший Twitter).

«Таави Рыйвас - именно тот братишка, из-за которого корпоративные летние дни проходят без ночевки», - шутит один из пользователей X. «Без одежды БСХ (Бригитте Сюзанне Хунт - прим. ред.)? В одежде БСХ?» - иронизирует другой.

«Если некоторые мужчины до сих пор не поняли - обходите Бригитте Сюзанне Хунт стороной. Проще простого, братан», - предупреждает эстонский блогер Андрей Зевакин.

«Луиза, где твои яйца?» - задается вопросом пользователь X, репостнув статью со скандалом.

«Мои соболезнования журналисту на вечеринке TV3, который, пока все веселились, должен был отмечать по временеми все шастания и то, как Таави Рыйвас щупал чужие ягодицы», - пишет другой пользователь.

«Я же законная жена этого дурака!», - гласит подпись к фотографии, опубликованной в X еще одни пользователем. 

«Представьте, что вы уже простили своего мужа за то, что он домогался какой-то женщины где-то за холодильником, и вот вы на вечеринке, наслаждаетесь музыкой, и краем глаза видите, что черт, опять начинается. Справедливость для Луизы», - напоминает @kristelbirgit о малазийском секс-скандале с участием бывшего премьер-министра Таави Рыйваса в 2017 году.

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