«Луиза, где твои яйца?» Скандальный поход в туалет светской львицы и Таави Рыйваса накаляет страсти в социальных сетях

«Мои соболезнования журналисту на вечеринке TV3, который, пока все веселились, должен был отмечать по временеми все шастания и то, как Таави Рыйвас щупал чужие ягодицы», - пишет другой пользователь.

«Представьте, что вы уже простили своего мужа за то, что он домогался какой-то женщины где-то за холодильником, и вот вы на вечеринке, наслаждаетесь музыкой, и краем глаза видите, что черт, опять начинается. Справедливость для Луизы», - напоминает @kristelbirgit о малазийском секс-скандале с участием бывшего премьер-министра Таави Рыйваса в 2017 году.