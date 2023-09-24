Скандал с семьей Рыйвас и Бригитте Сюзанне Хунт, разразившийся в пятницу, 22 сентября, разжигает страсти и в социальных сетях, пишет Elu24. «Таави Рыйвас - именно тот братишка, из-за которого корпоративные летние дни проходят без ночевки», - шутит, например, один из пользователей.
«Луиза, где твои яйца?» Скандальный поход в туалет светской львицы и Таави Рыйваса накаляет страсти в социальных сетях
Скандал разразился в пятницу утром, когда различные издания сообщили о том, как бывший премьер-министр Таави Рыйвас и светская львица Бригитте Сюзанне Хунт провели время вместе на вечеринке телеканала TV3.
«В какой-то момент они ушли, перешептываясь, положив руки на ягодицы», - утверждает один из участников осенней вечеринки TV3, которая прошла в Таллинне в четверг вечером.
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Скандал вызвал переполох и в социальной сети X (бывший Twitter).
«Таави Рыйвас - именно тот братишка, из-за которого корпоративные летние дни проходят без ночевки», - шутит один из пользователей X. «Без одежды БСХ (Бригитте Сюзанне Хунт - прим. ред.)? В одежде БСХ?» - иронизирует другой.
kui veel mõni mees pole aru saanud, siis hoia brigitte SUSanne hundist kaarega eemale 🙂 simple as that bro— andrei zevakin (@andreizevakin) September 22, 2023
«Если некоторые мужчины до сих пор не поняли - обходите Бригитте Сюзанне Хунт стороной. Проще простого, братан», - предупреждает эстонский блогер Андрей Зевакин.
September 22, 2023
Luisa, kus su munad on? https://t.co/vACR8dhYpM— Ohtlik Lind (@ohtlik_lind) September 22, 2023
«Луиза, где твои яйца?» - задается вопросом пользователь X, репостнув статью со скандалом.
Mu kaastunne sellele ajakirjanikule TV3 peol, kes samal ajal, mil kõik teised said funnida, pidi kellaajaliselt ära märkima kõik taavi rõivase peltaskäigud ja persest näpistamised.— Hele 🌙 🌻 (@Helendus) September 22, 2023
«Мои соболезнования журналисту на вечеринке TV3, который, пока все веселились, должен был отмечать по временеми все шастания и то, как Таави Рыйвас щупал чужие ягодицы», - пишет другой пользователь.
September 13, 2023
«Я же законная жена этого дурака!», - гласит подпись к фотографии, опубликованной в X еще одни пользователем.
kujuta ette, et sa oled juba abikaasale andestanud, et ta kuskil külmkapi taga ahistamas käis ja siis oled peol, naudid muusikat ja silmanurgast näed, et fakk, hakkab jälle pihta. justice for luisa— Kristel Birgit 💙💛 (@kristelbirgit) September 22, 2023
«Представьте, что вы уже простили своего мужа за то, что он домогался какой-то женщины где-то за холодильником, и вот вы на вечеринке, наслаждаетесь музыкой, и краем глаза видите, что черт, опять начинается. Справедливость для Луизы», - напоминает @kristelbirgit о малазийском секс-скандале с участием бывшего премьер-министра Таави Рыйваса в 2017 году.