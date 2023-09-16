ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на премьеру «Фигаро» в Русский театр

Смотрите, кто пришел на премьеру «Фигаро» в Русский театр. Присутствовали политики Лаури Лаатс, заместитель мэра Андрей Канте, известная педагог по пению Эда Захарова, журналист Александр Цукерман, директор Кадриоргского музея Александра Мурре и другие.

Сюжет легендарной комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», одной из самых изящных и легких классических пьес, полон любовных интриг, пронизан тайнами и разоблачениями, сплетён из забавных ситуаций.

В спектакле вы увидите своих любимых актеров, но в совершенно необычных образах. В спектакле задействованы Александр Ивашкевич, Лариса Саванкова, Илья Нартов, Александр Жиленко и многие другие. Режиссер Сергей Голомазов.