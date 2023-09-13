ФОТО И ВИДЕО ⟩ Такими актеров Русского театра вы еще не видели! Cмотрите, как готовится громкая премьера

Уже в эту пятницу, 15 сентября, в Русском театре Эстонии состоится премьера спектакля «Фигаро». Это история о праве быть счастливым. Вечная тема, актуальная и сегодня. Особый шик спектаклю придают роскошные костюмы. Портал Limon.ee побывал на репетиции, смотрите галерею!