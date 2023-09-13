Уже в эту пятницу, 15 сентября, в Русском театре Эстонии состоится премьера спектакля «Фигаро». Это история о праве быть счастливым. Вечная тема, актуальная и сегодня. Особый шик спектаклю придают роскошные костюмы. Портал Limon.ee побывал на репетиции, смотрите галерею!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Такими актеров Русского театра вы еще не видели! Cмотрите, как готовится громкая премьера
Сюжет легендарной комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», одной из самых изящных и легких классических пьес, полон любовных интриг, пронизан тайнами и разоблачениями, сплетён из забавных ситуаций.
В спектакле вы увидите своих любимых актеров, но в совершенно необычных образах. В спектакле задействованы Александр Ивашкевич, Лариса Саванкова, Илья Нартов, Александр Жиленко и многие другие. Режиссер Сергей Голомазов.
Мы предлагаем вам первыми подглядеть за тем, как проходят последние репетиции!