ФОТО, ВИДЕО ⟩ Солистка LIZ Project впервые за десять лет вышла на сцену: «Я была в глубокой депрессии, но появился он»

- Как вы реагируете на критику в свой адрес? Она вас задевает?

- Критика всегда нужна. Ты тогда смотришь на свои ошибки, которые ты в следующий раз подправишь. Раньше я обижалась, но сейчас отношусь к критике положительно: может быть, я что-то где-то не слышу, не понимаю.

- На Limon LIVE вы рассказали, что работаете на двух работах. Еще у вас есть уже взрослый сын, своя личная жизнь. Как вам удается все совмещать и еще находить время на музыку?

- Да, я работаю в Ида-Таллиннской центральной больнице на бельевом складе старшей прачкой и еще убираю офисы в больничном отделе. Что касается музыки, то на свое любимое дело я всегда найду пять минут. Я готова не спать, но обязательно выделю время, чтобы записать новую песню.

На самом деле никто из моих коллег даже и не представлял, что я пою. Я на работе серая мышка, которая ничего не говорит (смеется). Поэтому для многих, кто посмотрел выпуск Limon LIVE со мной, это был шок.

- Расскажите о песне «Мое спасение», которую вы исполнили на осенней этно-ярмарке в Маарду. Что вас вдохновило?

- Эта песня была написана моему другу, который помог мне выйти из глубокого депрессивного состояния. Благодаря ему я вновь поверила в себя и спустя десять лет смогла снова выйти на сцену. За это я ему очень благодарна, и я не хочу останавливаться. Надеюсь, что меня будут и дальше приглашать выступать на маардуских мероприятиях и не только.

Музыку на песню «Мое спасение» написал композитор из Эстонии Дмитрий Вебер (DJ M-Dima). Это наша первая с ним совместная работа. Сотрудничать с ним мне очень понравилось, а так он больше с российскими звездами работает.

- А можете для нашего портала приоткрыть чуть завесу и поделиться, когда нам стоит ожидать от вас новый проект? Может быть, у вас есть уже какие-то планы?