В конце мая солистка LIZ project Луиза Валентович стала гостьей Limon LIVE. Тогда она рассказала, что три года у нее был творческий кризис, когда ей не хотелось ни петь, ни писать песни. К счастью, сегодня от депрессии остались лишь воспоминания, и певице удалось вновь выйти на большую сцену.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Солистка LIZ Project впервые за десять лет вышла на сцену: «Я была в глубокой депрессии, но появился он»
«Я лет десять уже не была на сцене. Спустя столько лет возвращаться на нее было, конечно, страшно. В первые минуты был мандраж, но потом я стала смотреть вдаль и наслаждаться музыкой», - говорит Луиза.
- Все ваши песни на русском языке. Не думали ли вы когда-нибудь попробовать записать что-то на эстонском или английском?
- Да, я знаю эстонский, поэтому такой вариант может быть, но пока надо язык еще подучить. Я бы взяла какую-то из своих песен и попробовала бы ее перевести. Мне кажется, могло бы получиться очень необычно.
- Вы сами пишете текста к своим песням или вам с этим кто-то помогает?
- Я уже более восьми лет сотрудничаю с одним человеком. Это мой друг и коллега Юрий Агатов, также известен под псевдонимом Facundo. Я делаю наброски, рассказываю истории из своей жизни, и уже по ним он пишет мне тексты к песням.
- А у вас есть человек, которому вы показываете свои идеи, черновики будущих хитов?
- Как я рассказывала на Limon LIVE, до недавнего времени я была одна. Но теперь в моей жизни появился человек, который всегда меня во всем поддерживает. Ему я и присылаю свои работы, чтобы он послушал. Он обязательно скажет свое мнение как слушатель, где и что не так, а не как любимый: «Всё хорошо, молодец, дорогая».
- Как вы реагируете на критику в свой адрес? Она вас задевает?
- Критика всегда нужна. Ты тогда смотришь на свои ошибки, которые ты в следующий раз подправишь. Раньше я обижалась, но сейчас отношусь к критике положительно: может быть, я что-то где-то не слышу, не понимаю.
- На Limon LIVE вы рассказали, что работаете на двух работах. Еще у вас есть уже взрослый сын, своя личная жизнь. Как вам удается все совмещать и еще находить время на музыку?
- Да, я работаю в Ида-Таллиннской центральной больнице на бельевом складе старшей прачкой и еще убираю офисы в больничном отделе. Что касается музыки, то на свое любимое дело я всегда найду пять минут. Я готова не спать, но обязательно выделю время, чтобы записать новую песню.
На самом деле никто из моих коллег даже и не представлял, что я пою. Я на работе серая мышка, которая ничего не говорит (смеется). Поэтому для многих, кто посмотрел выпуск Limon LIVE со мной, это был шок.
- Расскажите о песне «Мое спасение», которую вы исполнили на осенней этно-ярмарке в Маарду. Что вас вдохновило?
- Эта песня была написана моему другу, который помог мне выйти из глубокого депрессивного состояния. Благодаря ему я вновь поверила в себя и спустя десять лет смогла снова выйти на сцену. За это я ему очень благодарна, и я не хочу останавливаться. Надеюсь, что меня будут и дальше приглашать выступать на маардуских мероприятиях и не только.
Музыку на песню «Мое спасение» написал композитор из Эстонии Дмитрий Вебер (DJ M-Dima). Это наша первая с ним совместная работа. Сотрудничать с ним мне очень понравилось, а так он больше с российскими звездами работает.
- А можете для нашего портала приоткрыть чуть завесу и поделиться, когда нам стоит ожидать от вас новый проект? Может быть, у вас есть уже какие-то планы?
- Нового, к сожалению, пока ничего нет. Хочу сперва снять клип на песню «Мое спасение», который мы изначально думали выпускать в этом году. Нам пришлось перенести съемки, но он обязательно будет!