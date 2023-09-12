«Я от этого не обеднею!» В Таллинне отменили спектакль с Паниным, но актер не унывает

14 октября в Центре русской культуры анонсировался комедийный спектакль «Скамейка» с Алексеем Паниным и Верой Куценко. После последних похождений скандального актера в Таллинне, мы заходим на сайт, где продаются билеты на представление, и видим кнопку «Возврат». Для того, чтобы разъяснить ситуацию, обращаемся к организаторам, в чем же официальная причина отмены спектакля?

Представители Artmusic подтвердили, что «Скамейка» с Алексеем Паниным, действительно, в Таллинне не состоится. Вот только, оказывается, причиной отмены стал вовсе не последний разгульный приезд актера в эстонскую столицу.

«Посчитали проведение спектакля невозможным. Решение об этом было принято еще в августе. На данный момент решили все технические вопросы, и все клиенты, которые купили билеты, получат автоматический возврат средств на свои счета», - прокомментировали отмену спектакля организаторы.

Алексей Панин и Вера Куценко в спектакле «Скамейка». Фото: личный архив

Когда билеты еще были в продаже, их было продано незначительное количество. К слову, в Латвии «Скамейку» тоже отменили.

Алексей Панин вышел с порталом Limon.ee на связь из Испании. Он считает, что единственная причина отмены спектакля с его участием в странах Балтии - непрофессионализм организаторов.