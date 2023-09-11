СЕНСАЦИЯ ⟩ Прогнозы эстонского таролога Елены Варик сбываются один за другим

Итак, что предсказывала Варик Кылварту в 2023 году? Прогноз был сделан 21 декабря 2022 года, когда мы навестили Елену у нее дома.

Прогноз для Михаила Кылварта сбылся с потрясающей точностью.

«Я сейчас смотрю на Михаила Кылварта, не на Центристскую партию. Центристов можно отдельно посмотреть, но не стоит.

У него в марте месяце какой-то будет подъем, очень успешное решение вопроса. У него еще где-то пять месяцев удары в спину, какие-то решения принимаются в штыки. Это будет до мая. Но сам он думает, что через 2-4 месяца всё урегулируется.

Он очень много уделяет внимания семейной жизни, он счастлив в семье.

В начале осени легкомысленное решение вопроса, будет очень сомневаться, правильно ли он поступил, но я вам хочу сказать, он перейдет на какую-то более высокую должность, но будет сожалеть, что принял это решение. Сам туда тоже очень хочет, но я хочу сказать, что у него есть недоброжелатели рядом.

Ему нужно набраться терпения, люди сам дадут ему дорогу, которую он хочет.

Он держится, он молодец», - говорила Елена Варик в конце декабря 2022 года.

То, что в начале осени Кылварт займет новую - более высокую должность - сбылось на все 100 процентов, такая же история и с недоброжелателями, потому незадолго до конгресса Центристской партии разразился скандал.

Не единственное попадание

Елена Варик делала прогноз по поводу многих известных людей, в том числе речь шла об Алле Пугачевой. «Выпадает также карта Дьявола. Эта карта имеет три значения. Первое – уход из жизни близкого человека, второе значение – любовь», - предсказывала Варик. И в этом году друг за другом из жизни ушли два успешных российских модельера, с которыми Пугачева дружила, - Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев. На похороны Юдашкина в Москву Пугачева приезжала лично.