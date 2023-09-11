СЕНСАЦИЯ ⟩ Прогнозы эстонского таролога Елены Варик сбываются один за другим

Вчерашняя победа на выборах председателя Центристской партии мэра Таллинна Михаила Кылварта доказала, что прогноз эстонского таролога Елены Варик, который она сделала в конце прошлого года по просьбе редакции Limon.ee, сбылся почти для всех политиков и известных персон на 100 процентов.
Итак, что предсказывала Варик Кылварту в 2023 году? Прогноз был сделан 21 декабря 2022 года, когда мы навестили Елену у нее дома.
Прогноз для Михаила Кылварта сбылся с потрясающей точностью.
«Я сейчас смотрю на Михаила Кылварта, не на Центристскую партию. Центристов можно отдельно посмотреть, но не стоит.
У него в марте месяце какой-то будет подъем, очень успешное решение вопроса. У него еще где-то пять месяцев удары в спину, какие-то решения принимаются в штыки. Это будет до мая. Но сам он думает, что через 2-4 месяца всё урегулируется.
Он очень много уделяет внимания семейной жизни, он счастлив в семье.
В начале осени легкомысленное решение вопроса, будет очень сомневаться, правильно ли он поступил, но я вам хочу сказать, он перейдет на какую-то более высокую должность, но будет сожалеть, что принял это решение. Сам туда тоже очень хочет, но я хочу сказать, что у него есть недоброжелатели рядом.
Ему нужно набраться терпения, люди сам дадут ему дорогу, которую он хочет.
Он держится, он молодец», - говорила Елена Варик в конце декабря 2022 года.
То, что в начале осени Кылварт займет новую - более высокую должность - сбылось на все 100 процентов, такая же история и с недоброжелателями, потому незадолго до конгресса Центристской партии разразился скандал.
Не единственное попадание
Елена Варик делала прогноз по поводу многих известных людей, в том числе речь шла об Алле Пугачевой. «Выпадает также карта Дьявола. Эта карта имеет три значения. Первое – уход из жизни близкого человека, второе значение – любовь», - предсказывала Варик. И в этом году друг за другом из жизни ушли два успешных российских модельера, с которыми Пугачева дружила, - Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев. На похороны Юдашкина в Москву Пугачева приезжала лично.
О предательстве со стороны приближенного к Владимиру Путину человека. «Его ожидает большой обман, предательство очень близкого человека. Это произойдет буквально в первые месяцы года», - говорила Елена Варик. С временем небольшая неточность, но в любом случае произошло это в первой половине года и здесь можно говорить о погибшем лидере ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине.