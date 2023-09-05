Что может грозить Алексею Панину за дебош в Эстонии

Вчера в Таллинне был задержан приехавший в Эстонию Алексей Панин. Бывший актер неадекватно вел себя в двух разных отелях нашей столицы. Подробнее ЗДЕСЬ!

Чуть позже пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила нашим коллегам из Elu24, что полиция взяла Панина под стражу: «Причиной стало то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он испортил имущество, принадлежащее еще одному учреждению».

И пока жители Эстонии читают о похождениях Панина в их столице, в российских СМИ уже стали почесывать руки - что же будет с Паниным, если его за дерзкое поведение решат депортировать из Эстонии.

Так, например, по сообщениям Telegram-канала SHOT, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко уже громогласно заявила журналистам, что если Алексея Панина в ближайшее время депортируют в Россию после задержания в Эстонии, то его встретят уже на границе. В отношении скандального артиста будет возбуждено уголовное дело после всех высказываний о России, и Панину может светить реальный срок. Как уже подсчитали СМИ - до пяти лет колонии.

Но пока ни о какой депортации в Эстонии речь не идет - на данный момент это лишь смелые фантазии нашего восточного соседа.

Впрочем, с хулиганством и алкоголем актеру, действительно, пора заканчивать. Если и впредь он будет дебоширить, то сможет заполучить серьезные проблемы с законом.

Совсем недавно мы писали о том, что у Алексея Панина случился припадок на границе в Нарве. Артист приехал в Эстонию на фестиваль. А так как Нарва, напомним, граничит с российским Ивангородом, Алексей не удержался от соблазна и рванул к пропускному пункту. Когда Панин оказался у забора, разделяющего страны, у него начался припадок.

Артист кидался на ограждение и вставал на колени у ворот. Знаменитости явно было очень весело. Довольна была и спутница артиста, которая записывала клоунаду на камеру мобильного телефона.

В конце концов пограничники заметили паясничающего Панина. Увидев людей в форме, артист поспешил убраться подальше от ворот. Алексей и его боевая подруга отправились «пить водку».