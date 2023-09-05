«Создается впечатление, что Shoppa OÜ массово обманывает людей», - говорит Керли, которая в течение пяти месяцев добивалась возврата своих денег и даже обращалась в полицию из-за столь длительной задержки возврата. По данным руководителя отдела консультаций секретариата комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, за последние три месяца на фирму Shoppa OÜ было подано 94 жалобы в Комиссию по потребительским спорам, пишет Elu24.

«5 июня я заказала там различные кухонные принадлежности, но деньги мне вернули только в конце июля», - рассказывает Сигне (имя изменено, известно редакции) о своем неудачном опыте общения с shoppa.ee. Однако сумма в размере 105 евро и 87 центов за неполученный товар была перечислена на счет Сигне только после того, как она обратилась в полицию.