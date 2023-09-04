Скандальный бизнесмен Маргус Вальдес вышел из зала суда победителем

Судебные разбирательства скандального бизнесмена Маргуса Вальдеса, ставшие достоянием общественности в начале года в связи с обвинениями в домогательствах, не прекращаются. Так в начале марта полиция возбудила дело против Вальдеса по статье о сексуальных домогательствах. Позже Таллиннская горуправа наложила запрет на строительство, расположенной в Нымме недвижимости, так как это якобы зеленая зона. В первом случае мужчина обжаловал решение полиции в суде, а во втором - потерпел поражение во второй судебной инстанции.