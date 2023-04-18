ФОТО ⟩ «Неправильно быть оштрафованным за похлопывание»: Маргус Вальдес, обвиняемый в домогательствах, предстал перед судом

«Если слушание начинается в 10 часов, значит, оно начинается в 10 часов», - сделала замечание судья Анна Ребане через несколько минут после 10 часов, когда Маргус Вальдес вошел в зал суда с опозданием.

В зале суда его ждали четыре молодые женщины, которых бизнесмен, обвиняемый в домогательствах, встретил с легкой ухмылкой.

Полиция оштрафовала бизнесмена на 320 евро за сексуальное домогательство. Вальдес обжаловал это решение в суде.

«Он положил руку на колено, погладил, а затем погладил по голове»

«Я не чувствую, что начальник может меня гладить», - заявила в зале суда молодая женщина, у которой в сентябре прошлого года был пробный день в компании Маргуса Вальдеса. Хотя поначалу все было вежливо, в какой-то момент ситуация стала некомфортной для молодой женщины. «Я не понимала, как именно должна выглядеть таблица, сказала, что не умею, он пришел ко мне в кабинет, чтобы показать мне», — вспоминала девушка, претендовавшая на должность секретаря-референта руководителя. «Я сказала, что все еще не понимаю, и он положил руку мне на колено, погладил его и погладил меня по голове. Он сказал, что все в порядке, ты научишься», - вспоминает она дрожащим голосом. «Он сел справа от меня, положил свою левую руку мне на бедро...»