В марте этого года полиция оштрафовала бизнесмена Маргуса Вальдеса на 320 евро за сексуальные домогательства. «Говорить, что за похлопывание можно оштрафовать, неправильно», - заявил представитель Маргуса Вальдеса, который обжаловал решение полиции в суде, выслушав показания четырех молодых девушек. «Он сел справа от меня, положил свою левую руку мне на бедро...» рассказала одна из девушек в зале суда.
ФОТО ⟩ «Неправильно быть оштрафованным за похлопывание»: Маргус Вальдес, обвиняемый в домогательствах, предстал перед судом
«Если слушание начинается в 10 часов, значит, оно начинается в 10 часов», - сделала замечание судья Анна Ребане через несколько минут после 10 часов, когда Маргус Вальдес вошел в зал суда с опозданием.
В зале суда его ждали четыре молодые женщины, которых бизнесмен, обвиняемый в домогательствах, встретил с легкой ухмылкой.
Полиция оштрафовала бизнесмена на 320 евро за сексуальное домогательство. Вальдес обжаловал это решение в суде.
«Он положил руку на колено, погладил, а затем погладил по голове»
«Я не чувствую, что начальник может меня гладить», - заявила в зале суда молодая женщина, у которой в сентябре прошлого года был пробный день в компании Маргуса Вальдеса. Хотя поначалу все было вежливо, в какой-то момент ситуация стала некомфортной для молодой женщины. «Я не понимала, как именно должна выглядеть таблица, сказала, что не умею, он пришел ко мне в кабинет, чтобы показать мне», — вспоминала девушка, претендовавшая на должность секретаря-референта руководителя. «Я сказала, что все еще не понимаю, и он положил руку мне на колено, погладил его и погладил меня по голове. Он сказал, что все в порядке, ты научишься», - вспоминает она дрожащим голосом. «Он сел справа от меня, положил свою левую руку мне на бедро...»
— Почему вы не выразили свое недовольство? – спросил представитель Маргуса Вальдеса, адвокат Мирьям Фрей, указывая на то, что девушка была шокирована случившимся, но не сообщила об этом мужчине. По словам девушки, в тот момент она была растеряна. Представитель Вальдеса поинтересовался, как бизнесмен должен был понять, что этот поступок обеспокоил девушку и ей противен, если он об этом не сказал. Девушка ответила, что это было бы логично - вы так себя не ведете.
В зале суда также всплыли дела многолетней давности. «Однажды нам позвонили и сказали, что мы едем в командировку на Сааремаа», - вспоминала одна женщина о поездке, в которую она отправилась с бизнесменом в 2011 году. Она плохо помнит тот вечер, так как в спа было много алкоголя. Однако по дороге в порт на следующий день бизнесмен сказал женщине, которой на тот момент было 20 лет, что если она не переспит с ним, то никаких рабочих отношений не будет. «Либо ты спишь со мной, либо работаешь под ее началом», – якобы поставил он перед выбором.
Хотя девушка, добравшись до континента, вышла из машины и самостоятельно добралась до Таллинна, она всё-таки продолжила работать под руководством супруги Вальдеса на другой должности – секретарем по продажам. «Мне нужна была работа, я искал ее несколько месяцев. Честная работа под супругой казалась не самым страшным», – объяснила девушка, почему решила продолжить работу после шокирующей ситуации.
По словам одной девушки, Маргус Вальдес пытался поцеловать ее почти 12 лет назад в клубе Чикаго в Таллинне. «Он схватил за плечи, попытался поцеловать», – дрожащим голосом вспоминала третья девушка, заливаясь слезами.
Не каждое прикосновение - это домогательство
Судья также попросил Маргуса Вальдеса взять слово. «Я не хочу делать заявление», - уточнил тот.
Адвокат Вальдеса, Мирьям Фрей, подчеркнула, что не каждое прикосновение является домогательством и что женщины должны были выразить свой дискомфорт словами. «Если кто-то в автобусе столкнулся с вами, разве это домогательство? Нельзя так говорить. Говорить, что за домогательство можно оштрафовать, неправильно».
Говоря о ношении каблуков, юбок и платьев, на которых Маргус Вальдес настаивал, чтобы секретари носили их, адвокат сказал, что сегодня трудно объяснить молодым людям, что такое вежливая одежда. «Я не видела ни одной секретарши в ботинках или кроссовках. Это право работодателя - требовать этого», - сказала Фрей.
Поэтому они хотят, чтобы решение о правонарушении, принятое полицией, было отменено. Кроме того, государство обязано оплатить судебные издержки Вальдеса.
«Это недопустимо»
Представитель PPA, который находился в зале суда, сказал, что, слушая свидетелей, выясняется отношение Маргуса Вальдеса к молодым женщинам и отношение к ним. Он также подчеркнул, что молодая женщина может не понимать, что является правильным, приемлемым или неправильным. «Поглаживание чьего-то бедра — это не просто прикосновение в автобусе при встрече», — указал он на репрезентативное сравнение Вальдеса. «Просто для успокоения кладу руку на колено, глажу по голове — это недопустимо».
Решение будет принято в начале мая.
Даже после слушания Маргус Вальдес отказался от комментариев. Однако он подтвердил, что в настоящее время у него в компании есть секретарь - на красных шпильках.