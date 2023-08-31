Чт, 31.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ «Эльва здорово потрепало»: буря с грозой не оставили от города живого места

Трийн Роос
Facebook Twitter
Comments
Сломанное дерево возле железной дороги в Элва.
Сломанное дерево возле железной дороги в Элва. Фото: Triin Roos, Elu24

«Это было пугающее зрелище», - говорит жительница Эльвы, комментируя разрушения от шторма, которые сегодня можно встретить практически на каждом шагу на улицах города. «В час ночи раздался грохо - молния ударила в дерево, и поломала несколько. Мы были наверху и видели это», - рассказывает она Elu24.

В ночь на четверг, 31 августа, на юг Эстонии обрушился сильный шторм. Особенно сильно от штормового ветра пострадала деревня Цсоору в волости Антсла, которая утром выглядела весьма потрепанной. Из каждого двора доносились звуки бензопил, дети и взрослые собирали сломанные ветки. В деревне можно было увидеть стариков в рабочих перчатках, которые собирали сорванную ветром черепицу.

РЕПОРТАЖ 〉 «Я в жизни не видел ничего подобного!». Мощный шторм потряс поселок в Вырумаа, уничтожив аллею лип и сорвав крыши с домов

Во второй половине дня в Эльва тоже можно было наблюдать людей, работающих во дворах и устраняющих повреждения, нанесенные штормом. Дороги были завалены мелкими ветками деревьев и их обломками. Для некоторых жителей соснового городка такое зрелище является удивительным и пугающим. «Я был шокирован, когда поехал по делам в город. Прямо на моей улице, на одном из домовладений, ураган выкорчевал все деревья», - рассказывает местная жительница. «Эльва полностью разрушен!» - говорит ребенок, который с изумлением смотрит на поваленные деревья.

Повреждения от шторма на улице Лаулику.
Повреждения от шторма на улице Лаулику. Фото: Triin Roos, Elu24

В начале улицы Лаулику в дерево ударила молния, и когда оно упало, то увлекло за собой и другое дерево. «В час ночи раздался грохо - молния ударила в дерево, и поломала несколько. Мы были наверху и видели это», - рассказывает Кюлли, в дом которой ударила молния. Поскольку дерево упало перед проезжей частью, жители с утра сами начали расчищать дорогу, чтобы устранить последствия шторма. Во второй половине дня в ход пошла пила, и еще помогали несколько усердных женщин.

Жители устраняют последствия шторма.
Жители устраняют последствия шторма. Фото: Triin Roos, Elu24

Полдня в домовладении не было электричества, но после неоднократных звонков жителей города к вечеру подача электроэнергии была восстановлена. «Одну из берез почти оторвало, но она пока лежит на сосне. Это очень опасно, она может упасть», - говорит жительница дома Кюлли.

Сломанная береза.
Сломанная береза. Фото: Triin Roos, Elu24

У дома, расположенного рядом с железнодорожной линией, жители ждали приезда машины. «Волость обещала убрать дерево, часть которого упала на улицу. Ночью приезжала пожарная бригада, потому что часть дерева упала на дорогу и перекрыла движение. Дерево упало на один автомобиль. Машина повреждена, разбито зеркало», - говорит Сергей.

Дерево, пострадавшее от шторма.
Дерево, пострадавшее от шторма. Фото: Triin Roos, Elu24

«Дочь еще не спала ночью и сказала, что упала береза», - добавил он. «Несколько лет назад здесь был еще сильнее шторм. А пару месяцев назад под деревом рядом с нами во время сильного ветра девочку ударило палкой по голове. Сегодня это дерево, наверное, уберут».   

У железнодорожного вокзала на улице Кеск шторм вырвал с корнем дерево.

Упавшее дерево.
Упавшее дерево. Фото: Triin Roos, Elu24

Также сильно пострадало дерево, расположенное на Тартуском шоссе, напротив здания школы.

Дерево, пострадавшее от шторма.
Дерево, пострадавшее от шторма. Фото: Triin Roos, Elu24

Во время ночной грозы на здание музыкальной школы упала большая сосна, повредив крышу. Один из рабочих, находившийся на месте, сказал, что сегодня на крышу поставят заплатку, чтобы дождь не попадал внутрь. «Какой силы должен быть ветер, чтобы сломать дерево», - задался он вопросом. Более подробно об этом писал Tartu Postimees.

На крышу музыкальной школы упало дерево.
На крышу музыкальной школы упало дерево. Фото: Triin Roos, Elu24

Крыша музыкальной школы была не единственной, на которую упало дерево. Пострадала и крыша жилого дома.

Дерево, упавшее на жилой дом.
Дерево, упавшее на жилой дом. Фото: Triin Roos, Elu24

По сообщению Tartu Postimees, сегодня ночью и утром спасатели получили 37 звонков с просьбой о помощи в связи с разрушениями, вызванными бурей с грозой в Тартуском уезде. Большое количество звонков поступило из города Эльва и поселка Ныо. В основном приходилось убирать или маркировать поломанные деревья, упавшие на дороги и линии электропередач.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх