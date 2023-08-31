ФОТО ⟩ «Эльва здорово потрепало»: буря с грозой не оставили от города живого места

Жители устраняют последствия шторма. Фото: Triin Roos, Elu24

Полдня в домовладении не было электричества, но после неоднократных звонков жителей города к вечеру подача электроэнергии была восстановлена. «Одну из берез почти оторвало, но она пока лежит на сосне. Это очень опасно, она может упасть», - говорит жительница дома Кюлли.

Сломанная береза. Фото: Triin Roos, Elu24

У дома, расположенного рядом с железнодорожной линией, жители ждали приезда машины. «Волость обещала убрать дерево, часть которого упала на улицу. Ночью приезжала пожарная бригада, потому что часть дерева упала на дорогу и перекрыла движение. Дерево упало на один автомобиль. Машина повреждена, разбито зеркало», - говорит Сергей.

Дерево, пострадавшее от шторма. Фото: Triin Roos, Elu24

«Дочь еще не спала ночью и сказала, что упала береза», - добавил он. «Несколько лет назад здесь был еще сильнее шторм. А пару месяцев назад под деревом рядом с нами во время сильного ветра девочку ударило палкой по голове. Сегодня это дерево, наверное, уберут».

У железнодорожного вокзала на улице Кеск шторм вырвал с корнем дерево.

Упавшее дерево. Фото: Triin Roos, Elu24

Также сильно пострадало дерево, расположенное на Тартуском шоссе, напротив здания школы.

Дерево, пострадавшее от шторма. Фото: Triin Roos, Elu24

Во время ночной грозы на здание музыкальной школы упала большая сосна, повредив крышу. Один из рабочих, находившийся на месте, сказал, что сегодня на крышу поставят заплатку, чтобы дождь не попадал внутрь. «Какой силы должен быть ветер, чтобы сломать дерево», - задался он вопросом. Более подробно об этом писал Tartu Postimees.

На крышу музыкальной школы упало дерево. Фото: Triin Roos, Elu24

Крыша музыкальной школы была не единственной, на которую упало дерево. Пострадала и крыша жилого дома.

Дерево, упавшее на жилой дом. Фото: Triin Roos, Elu24