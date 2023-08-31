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РЕПОРТАЖ ⟩ «Я в жизни не видел ничего подобного!» Мощный шторм потряс поселок в Вырумаа, уничтожив аллею лип и сорвав крыши с домов

Фото и видео с места происшествия
Кристийна Рейманд
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Мощный шторм потряс поселок в Вырумаа, уничтожив аллею лип и сорвав крыши с домов.
Мощный шторм потряс поселок в Вырумаа, уничтожив аллею лип и сорвав крыши с домов. Фото: Erakogu

«Я в жизни ничего подобного не видел». Эту фразу можно услышать от многих жителей Цоору, как молодых, так и пожилых. В ночь на четверг, 31 августа, на крошечный поселок в волости Антсла обрушился сильнейший ураган, в результате которого обломки крыш подбросило на линии электропередач и выкорчевывал из земли деревья, пишет Elu24.

Крошечный поселок Цоору с 209 жителями в четверг утром выглядел как сцена из зарубежного фильма. Знаете, когда в голливудском фильме на город обрушивается страшный шторм, и на следующий день вы видите повсюду людей, которые суетятся, оценивают ущерб от стихийного бедствия и собирают руины своих огородов.

Именно так и выглядит Цоору в четверг утром. Вся деревня полна людей. Дети в последние дни летних каникул собирают сломанные ветки, а старики, надев рабочие рукавицы, собирают сорванную ветром черепицу. Из каждого двора доносится звук бензопил, а между машинами по деревенским дорогам с визгом проносятся тракторы, увозящие крупные ветки.

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