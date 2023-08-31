РЕПОРТАЖ ⟩ «Я в жизни не видел ничего подобного!» Мощный шторм потряс поселок в Вырумаа, уничтожив аллею лип и сорвав крыши с домов

«Я в жизни ничего подобного не видел». Эту фразу можно услышать от многих жителей Цоору, как молодых, так и пожилых. В ночь на четверг, 31 августа, на крошечный поселок в волости Антсла обрушился сильнейший ураган, в результате которого обломки крыш подбросило на линии электропередач и выкорчевывал из земли деревья, пишет Elu24.