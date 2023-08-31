«Я в жизни ничего подобного не видел». Эту фразу можно услышать от многих жителей Цоору, как молодых, так и пожилых. В ночь на четверг, 31 августа, на крошечный поселок в волости Антсла обрушился сильнейший ураган, в результате которого обломки крыш подбросило на линии электропередач и выкорчевывал из земли деревья, пишет Elu24.
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РЕПОРТАЖ ⟩ «Я в жизни не видел ничего подобного!» Мощный шторм потряс поселок в Вырумаа, уничтожив аллею лип и сорвав крыши с домов
Фото и видео с места происшествия
Крошечный поселок Цоору с 209 жителями в четверг утром выглядел как сцена из зарубежного фильма. Знаете, когда в голливудском фильме на город обрушивается страшный шторм, и на следующий день вы видите повсюду людей, которые суетятся, оценивают ущерб от стихийного бедствия и собирают руины своих огородов.