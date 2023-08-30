Галкин высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом после отмены концерта

Галкин признался, что столкнулся со «злорадными» комментариями после отмены выступления. Однако артист высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом, уточнив, что у него пройдет три концерта в Эстонии - с 16 по 18 февраля 2024 года звезда выступит в Таллинне, Тарту и Йыхви.

«Кто только не высказался по поводу того, что у меня концертов теперь в Эстонии не будет. Кто только не высказался! От Соседова (Сергей Соседов - музыкальный критик - прим. ред.) до "МК". От Соседова! Слушайте, я польщен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что это интересует российскую прессу - будет ли концерт, не будет», - отметил юморист.

Галкин уточнил, что причины отмены концерта бывают разными. Артист отметил, что объявит последующие выступления по мере необходимости. Поклонники поддержали Галкина, отметив, что ждут его в Таллинне. Многие пожелали звезде счастья и успехов в творчестве.

28 августа стало известно, что концерт Галкина, запланированный на 15 сентября 2023 года в Таллинне, был отменен.