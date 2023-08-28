ВОТ ТАК ДЕЛА! ⟩ В Таллинне отменен концерт Максима Галкина, что делать с билетами?

В прошлом году, после отъезда из России, Максим Галкин активно гастролировал - он дал концерты в нескольких странах Европы, в том числе и в Эстонии - выступления прошли с аншлагами в трех городах нашей страны. В марте этого года пародист сделал большой тур по городам США.

Организаторы концерта юмориста в Таллинне завлекали зрителей. «Год назад билеты на концерты Максима Галкина в Эстонии были распроданы за считанные дни, - указывали они. - Прошлым летом он выступил не только в привычном для такого уровня артистов Таллинне, но и в нескольких других городах, снискав любовь эстонской публики, ведь некоторые шутки звучали не только на русском, но и на эстонском языках. Услышим ли мы новые шутки на эстонском языке?»

Шоу комика должно было состояться 15 сентября, однако его отменили. Об этом говорится на сайте концертной площадки Alexela Kontserdimaja. Организаторы предложили зрителям поменять билеты на концерт фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, запланированный на 2 декабря. Если вариант не подойдет, то можно сдать билеты.

«Средства будут возвращаться по мере поступления средств от организатора и в порядке очереди поступивших заявлений на возврат. Благодарим вас и приносим извинения за предоставленные неудобства!» - сообщили организаторы.