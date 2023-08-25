ФОТО ⟩ Опять укололи! Pakendikeskus превратил скандал с Каллас в новую рекламную кампанию

На этой неделе разразился скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас. Выяснилось, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, несмотря на войну на Украине, отправляла грузы в Россию.

Предприятие Pakendikeskus, ловко превращающее скандалы в рекламу, не упустило такой возможности. «Арво, лучше забери домой у нас товар, Кае будет легче!» - гласит реклама Pakendikeskus.

Несмотря на последние события, премьер-министр Кая Каллас и ее супруг Арво Халлик попали в четверг вечером в объектив камеры Elu24, когда они наслаждались теплым и уютным вечером в компании еще двух человек в ресторане Kaerajaan на Ратушной площади Таллинна.