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ФОТО ⟩ Опять укололи! Pakendikeskus превратил скандал с Каллас в новую рекламную кампанию

Limon.ee
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Фото: Teele Toova

Предприятие Pakendikeskus вновь вдохновилось последним скандалом и превратило его в рекламу, пишет Elu24.

На этой неделе разразился скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас. Выяснилось, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, несмотря на войну на Украине, отправляла грузы в Россию.

Предприятие Pakendikeskus, ловко превращающее скандалы в рекламу, не упустило такой возможности. «Арво, лучше забери домой у нас товар, Кае будет легче!» - гласит реклама Pakendikeskus.

Несмотря на последние события, премьер-министр Кая Каллас и ее супруг Арво Халлик попали в четверг вечером в объектив камеры Elu24, когда они наслаждались теплым и уютным вечером в компании еще двух человек в ресторане Kaerajaan на Ратушной площади Таллинна.

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