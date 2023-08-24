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ПАПАРАЦЦИ ⟩ Кая c коктейлем, муж - с пивом: смотрите, как премьер-министр снимает напряжение после непростого дня

Константин Седнев Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev

С улыбками на лицах и напитками на столе - так проводят пасмурный летний вечер премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее, теперь уже скандально известный, муж Арво Халлик. В это же время неподалеку от них, на площади Вабадузе, отмечался День независимости Украины. 

На этой неделе вокруг премьер-министра Каи Каллас разразился скандал, который даже попал на первую полосу авторитетного британского издания Financial Times. Выяснилось, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, до сих пор связана с Россией.

На следующий день после скандала, 24 августа, премьер-министру Кае Каллас пришлось отвечать на неприятные вопросы о бизнес-скандале на правительственной пресс-конференции. Стоит отметить, что выглядела Каллас невозмутимо. Похоже, что она сумела сохранить выдержку и позитивный настрой до самого вечера. В четверг, 24 августа, наш фотограф заметил Каю Каллас на открытой террасе ресторана Kaerajaan на столичной Ратушной площади в Старом городе.

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