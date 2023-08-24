ПАПАРАЦЦИ ⟩ Кая c коктейлем, муж - с пивом: смотрите, как премьер-министр снимает напряжение после непростого дня

С улыбками на лицах и напитками на столе - так проводят пасмурный летний вечер премьер-министр Эстонии Кая Каллас и ее, теперь уже скандально известный, муж Арво Халлик. В это же время неподалеку от них, на площади Вабадузе, отмечался День независимости Украины.