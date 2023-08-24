ГАЛЕРЕЯ ⟩ На площади Вабадузе ярко и с размахом отметили День независимости Украины

В четверг, 24 августа, на столичной площади Вабадузе в Таллинне идет бесплатный концерт «Украина благодарит!». На мероприятии, по случаю Дня независимости Украины, собралось очень много народу, повсюду украинские флаги. Многие зрители признаются, что спешили на площадь после работы, большая часть зрителей пришла сюда с детьми. Смотрите, как ярко проходит таллиннский концерт посвященный Дню восстановления независимости Украины. Портал Limon.ee делится фотографиями в режиме реального времени, поэтому галерея будет обновляться!
Собравшихся на столичной площади Вабадузе поприветствовал со сцены мэр Таллинна Михаил Кылварт.
В концерте «Украина благодарит!» принимают участие многие известные исполнители: Стефан, Элина Нечаева, Эстонский национальный мужской хор и Свята Ватра, а также Руслана, которая в свое время принесла Украине первую победу на Евровидении. Сегодня утром корреспондент Limon.ee пообщался с Русланой. Украинская певица приехала в Таллинн поблагодарить Эстонию.
«Мы очень благодарны каждой стране и каждой помощи. Спасибо, Эстония! Спасибо, господин президент, за сильную позицию, за все, чем вы помогаете Украине, за оружия. Это спасает наши жизни!», - говорит она. Смотрите интервью ЗДЕСЬ!