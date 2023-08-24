ВИДЕО ⟩ Певица Руслана приехала отметить с эстонцами День независимости Украины: «Спасибо, господин президент!»

В 9:00 в Кадриорге перед канцелярией президента был поднят украинский флаг по случаю Дня независимости Украины. После президент Алар Карис выступил с приветственной речью. На мероприятии присутствовали не только члены украинской общины и дипломаты посольства Украины, но украинская певица Руслана, которая специально приехала в Таллинн поблагодарить Эстонию.

«Мы очень благодарны каждой стране и каждой помощи. Спасибо, Эстония! Спасибо, господин президент, за сильную позицию, за все, чем вы помогаете Украине, за оружия. Это спасает наши жизни!», - говорит она.

Певица призывает всех объединиться и не бояться действовать: «Давайте сосредоточимся на Украине, поддержим Украину, объединимся ради Украины, потому что это про наше будущее».

О чем еще рассказала Руслана, смотрите в видео!

Сегодня, 24 августа, вечером в 19.00 в Таллинне на площади Свободы начнётся зрелищный бесплатный концерт «Украина благодарит!», на котором перед зрителями выступят Стефан, Элина Нечаева, Эстонский национальный мужской хор, ансамбль Свята Ватра, а также Руслана, которая впервые принесла Украине победу на Евровидении.

«Цель проведения концерта «Украина благодарит!» в том, чтобы выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, и вместе отметить День независимости Украины», - сказал Руслан Трочинский.

До, во время и после концерта пройдёт благотворительный сбор пожертвований по телефону на строительство бомбоубежищ в школах в прифронтовых городах восточной Украины. Организаторы концерта в сотрудничестве с государственными учреждениями, а также внушающими доверие некоммерческими организациями Эстонии и Украины подготовили благотворительный проект по строительству до 8 бомбоубежищ для школ в городе Доброполье на востоке Украины и приобретению основных предметов первой необходимости для их оснащения.