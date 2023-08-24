Сегодня утром, 24 августа, по случаю Дня независимости Украины в Таллинне у канцелярии президента в Кадриорге был торжественно поднят украинский флаг, а вечером на площади Свободы состоится зрелищный бесплатный концерт «Украина благодарит!» в поддержку Украины с участием многих известных артистов.
ВИДЕО ⟩ Певица Руслана приехала отметить с эстонцами День независимости Украины: «Спасибо, господин президент!»
В 9:00 в Кадриорге перед канцелярией президента был поднят украинский флаг по случаю Дня независимости Украины. После президент Алар Карис выступил с приветственной речью. На мероприятии присутствовали не только члены украинской общины и дипломаты посольства Украины, но украинская певица Руслана, которая специально приехала в Таллинн поблагодарить Эстонию.
«Мы очень благодарны каждой стране и каждой помощи. Спасибо, Эстония! Спасибо, господин президент, за сильную позицию, за все, чем вы помогаете Украине, за оружия. Это спасает наши жизни!», - говорит она.
Певица призывает всех объединиться и не бояться действовать: «Давайте сосредоточимся на Украине, поддержим Украину, объединимся ради Украины, потому что это про наше будущее».
О чем еще рассказала Руслана, смотрите в видео!
Сегодня, 24 августа, вечером в 19.00 в Таллинне на площади Свободы начнётся зрелищный бесплатный концерт «Украина благодарит!», на котором перед зрителями выступят Стефан, Элина Нечаева, Эстонский национальный мужской хор, ансамбль Свята Ватра, а также Руслана, которая впервые принесла Украине победу на Евровидении.
«Цель проведения концерта «Украина благодарит!» в том, чтобы выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, и вместе отметить День независимости Украины», - сказал Руслан Трочинский.
До, во время и после концерта пройдёт благотворительный сбор пожертвований по телефону на строительство бомбоубежищ в школах в прифронтовых городах восточной Украины. Организаторы концерта в сотрудничестве с государственными учреждениями, а также внушающими доверие некоммерческими организациями Эстонии и Украины подготовили благотворительный проект по строительству до 8 бомбоубежищ для школ в городе Доброполье на востоке Украины и приобретению основных предметов первой необходимости для их оснащения.
Пожертвования на строительство бомбоубежищ для школ в Украине можно сделать с 17 по 31 сентября в сетях всех операторов связи Эстонии по телефону 900 7911 (сумма пожертвования 10 евро), 900 7912 (сумма пожертвования 25 евро) и 900 7913 (сумма пожертвования 50 евро). Кампанию по сбору пожертвований проведёт основанная Русланом и Терье Трочинскими некоммерческая организация - MTÜ Kultuuride Ristmik.