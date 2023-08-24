Представители Bolt ответили, что делать тем, кого не устраивает цена 70-100 евро за поездку по Таллинну

Во время сильного ливня в Таллинне такси подорожало и у многих других пользователей Facebook-сообщества EZ-дуны!, о чем мы написали материал в этот понедельник, 21 августа: 102 ЕВРО ЗА ПОЕЗДКУ 〉 Таллинн – город миллионеров! Такси Bolt в ливень взвинтило цены до космической отметки.

«Цены почти такие же, как в Швеции, если ехать из центра города до аэропорта Арланда... разве что расстояния в Швеции больше», - сравнивали цены с другими странами пользователи Facebook. От центра Стокгольма до аэропорта Арланда - 42 километра, от Балтийского вокзала до Мустакиви - 12. Есть разница? Безусловно! К слову, в Мюнхене такси, которое преодолевает расстояние в 30-40 километров, тоже стоит дешевле, чем у нас во время ливня.

Что говорят представители Bolt?

«Наше ценообразование зависит от спроса в данном районе, а в этот день был очень сильный дождь, образовались большие пробки, и около 17 часов в будние дни интерес к услуге возрастает. Наш динамический множитель тарифа всегда соответствует спросу в данном районе, и максимальный тариф, который может быть применен в Таллинне, в 4 раза превышает обычный тариф. Такое случается лишь несколько раз в год. Динамическое ценообразование осуществляется в режиме реального времени, и мы рекомендуем клиентам подождать немного и обновить поиск, чтобы получить новое ценовое предложение», - комментирует Оскар Рыым, руководитель отдела водительских услуг компании Bolt.