102 ЕВРО ЗА ПОЕЗДКУ ⟩ Таллинн – город миллионеров! Такси Bolt в ливень взвинтило цены до космической отметки

Такие цены бывают в немецком городе Мюнхен в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, когда не ходит общественный транспорт и километраж поездки составляет около 50. В Таллинне нет таких расстояний, но Bolt не скромничает.

Такси Bolt категории Premium обошлось бы Марии в 102 евро и 60 центов, если бы она посчитала нужным воспользоваться этой услугой. Автомобиль Basic при таком раскладе стоил бы чуть меньше - 46 евро и 10 центов.

Приложение Bolt решило, что Мария - миллионерша, которой больше не на что потратить деньги, как только на такси до дома. Фото: Скриншот EZ-дуны

Мы в редакции Postimees попытались в момент сильного ливня заказать такси из офиса на Тартуском шоссе, 80, по направлению Смуули-теэ в Ласнамяэ. Такси стоило 8 евро и 90 центов, что удивительно, потому что другой пользователь группы EZ-дуны! сообщил, что не может уехать из терминала A (Таллиннский порт) в Ласнамяэ, потому что Bolt взвинтил цены, и самое дешевое такси категории Basic стоит 30 евро и 40 центов.

Приложение думает, что перед ним богатые финские туристы? Фото: Скриншот EZ-дуны

Как видно на скриншотах, вокруг десятки автомобилей такси, и нехватки свободных водителей конкретно в этот момент в центре города не наблюдалось. Мы обратились к представителям компании Bolt, чтобы узнать, насколько популярны такси в такое время за названные цены, и почему они взлетают до небес даже при малейших осадках. Как только мы получим ответ, опубликуем его в этом материале.