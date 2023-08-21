Соцсети гудят: 21 августа около пяти часов вечера в Таллинне начался ливень, который в совокупности с ремонтом дорог и часом пик позволил компании Bolt поиграть с ценами так, что клиенты взвыли от ужаса. Участники Facebook-сообщества EZ-дуны! делились скриншотами, на которых виден маршрут такси и предложенная цена. Рекорд, пожалуй, у Марии, которая собралась ехать с Балтийского вокзала (Пыхья-Таллинн) на Мустакиви (Ласнамяэ).
102 ЕВРО ЗА ПОЕЗДКУ ⟩ Таллинн – город миллионеров! Такси Bolt в ливень взвинтило цены до космической отметки
Такие цены бывают в немецком городе Мюнхен в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, когда не ходит общественный транспорт и километраж поездки составляет около 50. В Таллинне нет таких расстояний, но Bolt не скромничает.
Такси Bolt категории Premium обошлось бы Марии в 102 евро и 60 центов, если бы она посчитала нужным воспользоваться этой услугой. Автомобиль Basic при таком раскладе стоил бы чуть меньше - 46 евро и 10 центов.
Мы в редакции Postimees попытались в момент сильного ливня заказать такси из офиса на Тартуском шоссе, 80, по направлению Смуули-теэ в Ласнамяэ. Такси стоило 8 евро и 90 центов, что удивительно, потому что другой пользователь группы EZ-дуны! сообщил, что не может уехать из терминала A (Таллиннский порт) в Ласнамяэ, потому что Bolt взвинтил цены, и самое дешевое такси категории Basic стоит 30 евро и 40 центов.
Как видно на скриншотах, вокруг десятки автомобилей такси, и нехватки свободных водителей конкретно в этот момент в центре города не наблюдалось. Мы обратились к представителям компании Bolt, чтобы узнать, насколько популярны такси в такое время за названные цены, и почему они взлетают до небес даже при малейших осадках. Как только мы получим ответ, опубликуем его в этом материале.
В прошлый раз негодование общественности вызвали цены на такси после концерта группы The Weeknd на таллиннском Певческом поле 12 августа, но в пресс-службе Bolt тогда порталу Limon.ee ответили, что в случае таких больших концертов люди должны учитывать, что цены будут расти.