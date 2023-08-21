КАРТЫ НА СТОЛ ⟩ Скандальный блогер из Эстонии Милена Безбородова раскрыла имена мошенников: я боялась за жизнь своего парня

О таком, отчасти несложном, варианте заработать Милена узнала, когда переехала жить в Москва-Сити. Она познакомилась с другим блогером - Валерией Полигенской, которая и рассказала эстонке о заработке на арбитраже через Юлию Агееву. «Лера мне рассказала, что есть такая девочка - Юля Агеева, которая собирает пул и так далее. В общем, можно заработать от вложенного 20-30% в месяц. Я сперва не поверила, подумала, что это все обман, но потом смотрю, что много знакомых туда идет и действительно зарабатывают», - вспоминает бывшая участница «Дом-2».