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КАРТЫ НА СТОЛ ⟩ Скандальный блогер из Эстонии Милена Безбородова раскрыла имена мошенников: я боялась за жизнь своего парня

Седа Дунгурова
, репортер
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Милена Безбородова. Скриншот из Instagram.
Милена Безбородова. Скриншот из Instagram. Фото: Postimees

В конце июля Limon.ee писал о том, что бывшую звезду «Дом-2» из Эстонии Милену Безбородову обманули мошенники на 180 тысяч евро. Нам удалось пообщаться с блогером и узнать, как она оказалась в такой неприятной ситуации.

О таком, отчасти несложном, варианте заработать Милена узнала, когда переехала жить в Москва-Сити. Она познакомилась с другим блогером - Валерией Полигенской, которая и рассказала эстонке о заработке на арбитраже через Юлию Агееву. «Лера мне рассказала, что есть такая девочка - Юля Агеева, которая собирает пул и так далее. В общем, можно заработать от вложенного 20-30% в месяц. Я сперва не поверила, подумала, что это все обман, но потом смотрю, что много знакомых туда идет и действительно зарабатывают», - вспоминает бывшая участница «Дом-2».

Сомнения появились почти сразу, но стадный инстинкт (ведь все ее знакомые продолжают носить деньги) взял верх. «Сначала я закинула туда миллион рублей (около 10 000 евро - прим. ред.), потом положила еще 1 650 000 рублей (16 тысяч евро - прим. ред.). Были первые выплаты, но, грубо говоря, я забрала оттуда свои же деньги, а не проценты», - рассказывает Милена. Обещанные 20-30% блогер так и не увидела, а потом началось самое интересное: в декабре деньги совсем перестали выплачивать. Это была катастрофа для всех: знакомых Милены и ее самой.

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