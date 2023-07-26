ГДЕ ДЕНЬГИ? ⟩ Бывшая звезда «Дом-2» из Эстонии Милена Безбородова отдала 180 тысяч евро мошенникам

«Я пыталась всячески как-то помочь: просила своего парня найти эти деньги, чтобы отдать ей (уже бывшей подруге Милены Ирине Пинчук, которая также клюнула на эту аферу - прим. ред.), потому что я уже до этого отдала свои (деньги - прим. ред), у меня уже не было такой суммы. Я ей предложила один миллион (10 тысяч евро - прим. ред.) из своих личных денег, которые я уже накопила после. Она отказалась, сказала: "Нет мне нужна полная сумма (известно, что Пинчук потеряла 50 тысяч евро - прим. ред.), иначе я разнесу тебя в Instagram"», - в слезах рассказывает Милена, которая не смогла найти такую большую сумму.

На блогера постоянно сыпались угрозы, и тогда она решила сбежать на какое-то время в Дубай. «В Дубай я ездила не отдыхать, а пряталась от людей, которые могли причинить вред. Вот такая классная у меня жизнь», - делится она в сторис.

Ну как там с деньгами?