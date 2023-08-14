ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ⟩ Посетившие концерт The Weeknd жители Эстонии делятся своими эмоциями: «Увидеть любимого артиста, блин, это нереальное чувство»

Выступление в Эстонии артиста такой величины как The Weeknd - событие грандиозное. После концерта в субботу мы писали , что на Певческом поле прошло невероятной красоты электронное шоу. Поклонники канадской поп-звезды съехались в Эстонию со всей Европы, ведь Таллинн вошел в тур артиста наряду с такими городами как Прага, Париж, Милан, Варшава, Лондон, Мадрид, Барселона и другими. В нашей стране прошел единственный концерт не только в странах Балтии, но и в северной Европе. Поэтому в Таллинн приехали поклонники The Weeknd не только из Латвии и Литвы, но и из Финляндии, Швеции, Норвегии.

Репортер портала Limon.ee Седа Дунгурова рассказала, что когда еще утром она проезжала мимо Певческого поля и увидела толпу молодежи, которые были там с 10-12 утра, ей стало немного страшно. «Искренне переживала, что затопчут или с таким количеством людей я просто ничего не увижу из происходящего на сцене. Но, к счастью, ничего такого не произошло. Безумно довольна концертом и тем, как все было организовано на территории Певческого поля. Да, цены, возможно, не самые приятные, и заплатить там за сидр - за напиток и стаканчик - в сумме 10 евро - такое себе. Сколько еда стоила - я даже не смотрела, потому что, когда видишь эти нескончаемые очереди у каждой палатки, аппетит пропадает. Но, блин, стоимость билета уже намекала, что The Weeknd - недешевое удовольствие», - отмечает она.