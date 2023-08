ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ⟩ Посетившие концерт The Weeknd жители Эстонии делятся своими эмоциями: «Увидеть любимого артиста, блин, это нереальное чувство»

Певица IVI из Нарвы тоже решила не оставаться в стороне от такого грандиозного события и поделилась своими впечатлениями от незабываемого концерта The Weeknd.

«Это было нечто поистине удивительное, и я чувствовала себя частью исторического момента, ведь артист впервые приехал в нашу родную Эстонию. С первых нот атмосфера наполнилась невероятной энергией. The Weeknd сразу же завладел сердцами публики своим голосом, который звучал так искренне и мощно, и самое главное - вживую. Я почувствовала, что каждая его песня - это целый мир эмоций, которым он делился с нами. Меня очень впечатлила визуальная составляющая шоу. Так как я большая поклонница этого артиста, я уже видела в соцсетях его шоу, но ощущения от увиденного вживую не сравнятся ни с чем», - делится своими эмоциями IVI.

IVI отметила, что важным моментом концерта было взаимодействие артиста с публикой, которая, на удивление певицы, знала почти все песни артиста наизусть. «На стадионе собралось 55 тысяч фанатов, которые знали слова и пели песни The Weeknd. Не буду скрывать, я плакала раз пять, настолько сильные эмоции. Я в каждом интервью говорю, что The Weeknd - это артист, на которого я равняюсь, который вдохновляет меня и заряжает. И, конечно, во время завораживающего исполнения хитов Blinding Lights и Save Your Tears просто захватывало дух. Аплодисменты и крики восторга были настолько громкими, что невозможно было не ощутить этот поток эмоций», - рассказывает IVI.