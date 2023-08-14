В субботу, 12 августа, на Таллиннском певческом поле состоялся долгожданный концерт невероятного масштаба - в Эстонию впервые приехал канадский поп-певец The Weeknd. Толпы поклонников в течение всего дня стекались на Певческое поле, на концерт было продано 55 000 билетов.
ХОЧЕТСЯ ЕЩЕ ⟩ Посетившие концерт The Weeknd жители Эстонии делятся своими эмоциями: «Увидеть любимого артиста, блин, это нереальное чувство»
Выступление в Эстонии артиста такой величины как The Weeknd - событие грандиозное. После концерта в субботу мы писали, что на Певческом поле прошло невероятной красоты электронное шоу. Поклонники канадской поп-звезды съехались в Эстонию со всей Европы, ведь Таллинн вошел в тур артиста наряду с такими городами как Прага, Париж, Милан, Варшава, Лондон, Мадрид, Барселона и другими. В нашей стране прошел единственный концерт не только в странах Балтии, но и в северной Европе. Поэтому в Таллинн приехали поклонники The Weeknd не только из Латвии и Литвы, но и из Финляндии, Швеции, Норвегии.
Мы решили узнать у посетивших концерт жителей Таллинна, что им понравилось или не понравилось на мероприятии.
Репортер портала Limon.ee Седа Дунгурова рассказала, что когда еще утром она проезжала мимо Певческого поля и увидела толпу молодежи, которые были там с 10-12 утра, ей стало немного страшно. «Искренне переживала, что затопчут или с таким количеством людей я просто ничего не увижу из происходящего на сцене. Но, к счастью, ничего такого не произошло. Безумно довольна концертом и тем, как все было организовано на территории Певческого поля. Да, цены, возможно, не самые приятные, и заплатить там за сидр - за напиток и стаканчик - в сумме 10 евро - такое себе. Сколько еда стоила - я даже не смотрела, потому что, когда видишь эти нескончаемые очереди у каждой палатки, аппетит пропадает. Но, блин, стоимость билета уже намекала, что The Weeknd - недешевое удовольствие», - отмечает она.
Столько биотуалетов в одном месте, призналась Седа, она в жизни не видела. Да и такое количество людей тоже. «Но было круто, очень. Мне понравилось. Конечно, место надо было занимать сразу. Отошел от своей компании - все, тебе уже к ним не пропихнуться. Но даже не смотря на такую нереально огромную аудиторию, никто, по крайней мере возле нашей компании, не толкался во время концерта», - говорит репортер.
«The Weeknd это просто нечто! Его шоу было продумано просто до мелочей: декорации, световые эффекты и так далее. Мне не хватило громкости. Я, конечно, понимаю, что весь район Ласнамяэ стоял на ушах, но хотелось еще мощнее. Он был на сцене почти два часа, точно не скажу - у меня еще до начала его выступления сел телефон. Но да, он большой молодец, потому что два часа петь без каких-то перерывов достаточно сложно. Эмоций, честно, море. До сих пор кажется, что все это сон. Увидеть своего самого любимого артиста за последние 7 лет, блин, это нереальное чувство. Хочется еще», - описывает свои эмоции Седа.
По ее словам, после концерта ее компания ни в какое столпотворение не попала, и минут за 5-7 спокойно вышли через Морские ворота. «Такси мне, слава богу, заказывать не пришлось, меня забрали. А то цены, говорят, были, мягко говоря, завышены».
Жительница Таллинна Мария говорит, что когда узнала, что к нам приезжает The Weeknd, то очень обрадовалась, так как является его поклонницей. Но, к большому сожалению, она не успела приобрести билет. «Я не ожидала, что билеты так быстро раскупят. Признаться, я очень расстроилась. Но потом подумала, что в день концерта, я всё ровно пройдусь мимо Певческого поля, чтобы хотя бы глазком взглянуть на шоу и послушать концерт», - рассказывает Мария. Она пошла слушать канадского поп-певца с подругой. И, по ее словам, это была отличная идея!
«Вокруг Певческого поля собралась масса людей, видимо, таких же, как мы, кто вовремя не купил билеты. Когда я услышала The Weeknd эмоции переполняли. Как качественно сделана его музыка, какое крутое шоу было организованно. Не смотря на то, что я не была в самом центре событий, я получила эмоций не меньше. Меня поразило, сколько было людей на концерте и сколько было людей за его пределами», - делится впечатлениями Мария. По ее словам, люди, проезжавшие мимо, парковали свои машины, чтобы послушать концерт. Кто-то залезал на деревья, кто-то обустраивался рядом на траве.
«В общем, атмосфера была волшебной, до сих пор в голове крутятся песни. Жаль, что не всем хватило билетов. Но надеюсь, что ещё будет возможность послушать любимого исполнителя вживую», - не теряет надежды Мария.
Певица IVI из Нарвы тоже решила не оставаться в стороне от такого грандиозного события и поделилась своими впечатлениями от незабываемого концерта The Weeknd.
«Это было нечто поистине удивительное, и я чувствовала себя частью исторического момента, ведь артист впервые приехал в нашу родную Эстонию. С первых нот атмосфера наполнилась невероятной энергией. The Weeknd сразу же завладел сердцами публики своим голосом, который звучал так искренне и мощно, и самое главное - вживую. Я почувствовала, что каждая его песня - это целый мир эмоций, которым он делился с нами. Меня очень впечатлила визуальная составляющая шоу. Так как я большая поклонница этого артиста, я уже видела в соцсетях его шоу, но ощущения от увиденного вживую не сравнятся ни с чем», - делится своими эмоциями IVI.
Она обратила особое внимание на грандиозные световые эффекты, захватывающих танцоров и потрясающий декор на сцене. Каждая деталь была, по ее мнению, была продумана до мельчайших нюансов, что создавало атмосферу какого-то волшебства.
IVI отметила, что важным моментом концерта было взаимодействие артиста с публикой, которая, на удивление певицы, знала почти все песни артиста наизусть. «На стадионе собралось 55 тысяч фанатов, которые знали слова и пели песни The Weeknd. Не буду скрывать, я плакала раз пять, настолько сильные эмоции. Я в каждом интервью говорю, что The Weeknd - это артист, на которого я равняюсь, который вдохновляет меня и заряжает. И, конечно, во время завораживающего исполнения хитов Blinding Lights и Save Your Tears просто захватывало дух. Аплодисменты и крики восторга были настолько громкими, что невозможно было не ощутить этот поток эмоций», - рассказывает IVI.
Завершив свой концерт, The Weeknd оставил публику в восторге и благодарности, добавляет нарвская певица. «Это было незабываемое событие, которое навсегда останется в моем сердце. Я горжусь тем, что смогла быть частью этой невероятной ночи и быть свидетельницей исторического момента для Эстонии», - отметила она.
Наталья из Таллинна призналась, что смогла купить билет в ноябре или начале декабре до официального старта продаж. Такую возможность ей подарил spotify, так как Наталья слушала композиции The Weeknd больше всего.
Она рассказала, что пришла к Певческому полю в 16:30 и уже тогда была огромная очередь до дороги. «К счастью, она продвигалась довольно быстро, через 30 минут я уже была внутри и ещё можно было занять довольно хорошие места рядом со сценой. На территории Певческого поля можно было перекусить и выпить, были хорошие и чистые туалеты, в которые почти не было очереди, потому что их было действительно много», - отмечает Наталья. По ее словам, ожидание казалось долгим, но как только начался концерт, сразу все забылось.
«И да, это было классное шоу, декорации и свет, звук очень хороший и голос его шикарный, толпа пела песни вместе с ним и танцевала. Два часа пролетели очень быстро, никто не хотел расходился, а люди вокруг кричали и просили артиста выйти ещё раз после того как он ушёл. Вчера я весь день пыталась прийти в себя и пересматривала видео на телефоне - хотелось ещё раз окунуться в ту атмосферу. И я жалею, что не взяла билеты в зону golden circle, потому что это мой любимый исполнитель», - подытожила Наталья.
Анна-Мария Оуэртани, репортер Канала 7, сказала, что в целом ей все понравилось. «Меня только напрягает эта система с многоразовыми стаканами, ибо когда идешь их возвращать очереди очень большие. А если еще и стакан на земле оставишь во время концерта, то его смело заберут. Да и бутылки с водой дают открытыми, что не очень удобно. На землю не поставить, а прыгать с ней во время концерта - всю воду разольешь. Еще были нереальные очереди за едой, картофельные спирали ждать минут 20-25 надо было точно», - рассказывает Анна-Мария.
Но даже эти мелочи, по ее словам, не испортили впечатления от такого масштабного шоу. «Такого подхода, как у этого артиста, я не видела ни у кого. Все продумано до мелочей. Было здорово видеть, как команда артиста адаптировала декорации под наше Певческое поле: световое шоу, танцы, декорации и световой луч в небо - все было очень эффектно», - делится эмоциями Анна-Мария.